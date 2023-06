Créditos a tasa fija para monotributistas: cuánto dinero y cómo pueden pedirlos

Economía Más de 1 millón de monotributistas podrán acceder a créditos para inversiones

El Ministerio de Economía anunció nuevos créditos a tasa fija para contribuyentes del monotributo. Esta línea de crédito a tasa subsidiada. De esta manera, más de un millón de contribuyentes se verán beneficiados por la ampliación de la línea Crédito Argentino.El Gobierno Nacional ofrece una serie de préstamos para monotributistas, con diferentes objetivos y montos máximos.Los primeros se denominanya que tienen un monto equivalente al triple de la facturación mensual de la categoría a la que cada contribuyente pertenezca, con unEstos créditos son un incentivo para acompañar a los emprendedores que se encuentran en las categorías más bajas del monotributo. Con el dinero se pretende promover la actividad de cada contribuyente e impulsarlos a seguir produciendo y realizando sus proyectos.El préstamo de hasta $150.000 se deposita como saldo en la tarjeta de crédito en tres cuotas iguales y se puede pagar en hasta 12 cuotas. Tiene una tasa cero de interés.Por otro lado, el Banco de la Nación Argentina tiene una línea de crédito disponible para monotributistas que vanEstos créditos están destinados a la refacción, ampliación y finalización de vivienda única y de ocupación permanente. La obra debe tener un avance del 60% para considerarse terminación.Estos préstamos tienen una tasa de interés fija del 57% nominal anual los primeros 12 meses. Luego, el monto será variable y se calculará por periodos anuales a partir de Porcentaje del Incremento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).Pasados los 36 meses se aplicará la Tasa Badlar sector privado multiplicado por trece.Estos créditos están destinados a microempresas de actividades productivas para mantener el consumo y sostener la actividad económica.Los préstamos tienen un monto máximo de 2.200.000 pesos a pagar en un plazo máximo de dos años.El programa de financiamiento Crédito Argentino (CreAr) comenzó una nueva línea de crédito para microempresas productivas destinada a monotributistas para el financiamiento de inversiones como compra de equipamiento, herramientas y necesidades productivas.Crédito Argentino (CreAr) es un programa de financiamiento que inició en 2022 y ya cuenta con una inversión de 1 billón de pesos.Con la nueva línea de crédito, se espera llegar a más de 1.200.000 monotributistas para potenciar a los emprendedores y promover el desarrollo. Asimismo, se busca garantizar la inclusión financiera.La ampliación de la línea de Crédito Argentino permite acceder a préstamos a tasas fijas de 43%. Los créditos no tienen requisitos bancarios y tienen como finalidad las inversiones en capital de trabajo., que no incluyen la prestación de servicios.Está destinado a microempresas de actividades productivas, sin incluir profesionales como abogados, economistas o contadores, ni el comercio.Aquellos contribuyentes que tengan deudas en el Fogar no podrán solicitar créditos. Por otro lado, las personas que ya hayan obtenidos créditos anteriormente y hayan sido buenos pagadores, serán premiados con un aumento del 50% del monto máximo.El programa Crédito Argentino (CreAr) se creó con el objetivo de mantener el consumo, reforzar la inversión en la producción para sostener la actividad económica, fomentar las exportaciones industriales, impulsar la transformación de la estructura productiva y generar empleo de calidad.Mediante su esquema de financiamiento, busca facilitar que todas las actividades productivas puedan acceder a financiamiento con tasas de interes reducidas y respaldadas por el Estado Nacional y el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).El programa contempla diversas opciones de financiamiento, como líneas de crédito en bancos estatales, en bancos privados o créditos directos del FONDEP. Además, cuenta con líneas diseñadas exclusivamente para MiPYMEs, medianas o grandes empresas.