La tasa de desocupación fue de 6,9% en el primer trimestre del año

Respecto al último trimestre del año pasado, cuando el índice fue de 6,3%, la tasa reflejó un incremento de seis décimas de punto.Por su parte, en el primer trimestre de 2023, la tasa de actividad -que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población- fue del 48,3%, y la tasa de empleo (TE) -que refleja la proporción de personas ocupadas con relación a la población total- fue del 45,0%.En tanto, la tasa de subocupación fue del 9,4%, mientras que los ocupados demandantes y los ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 10,6% de la población económicamente activa.En cuanto a la subocupación demandante -que refleja a la gente que trabaja hasta 35 horas semanales y demanda contar con más empleo- la tasa fue del 6,3% en el primer trimestre del año, por debajo del 6,9% de igual período de 2022 y del 7,1% del último trimestre del año pasado.En tanto los subocupados no demandantes se ubicaron en el 3,1%, un nivel similar al del primer trimestre del año pasado, y por debajo del 3,8% del lapso octubre-noviembre-diciembre de 2022.En tanto, los varones de entre 14 y 29 años incrementaron su participación entre los desocupados en 3,2 puntos porcentuales, al pasar de 22,5% a 25,7%.El informe del Indec detalló que el porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio -por lo que desarrollan sus tareas de manera informal o no registrada- fue de 36,7% en el primer trimestre del año, con un crecimiento de ocho décimas de punto respecto al 35,9% de igual período de 2022.Al analizar la población ocupada por nivel educativo, más de la mitad de las personas ocupadas (62,1%) cuenta con secundario completo; y el 37,9% posee estudio superior y universitario (completo o incompleto).En los grandes aglomerados urbanos los números de desempleo más elevados se dieron en el je Villa Constitución-San Nicolás, con el 8,6%; seguido por el Gran Córdoba con el 8,5%; 8,3% en el Conurbano bonaerense; y 8,2% en Concordia, Entre Ríos.Los menores índices de desocupación, por el contrario, se anotaron en el eje Viedma-Carmen de Patagones, con el 0,3%, seguido por Santiago del Estero (1%); Formosa (1,7%); San Luis (2,7%); San Juan (3%) y Resistencia (4,3%).Respecto al último trimestre de 2022, la tasa de actividad presentó una suba de siete décimas de punto al pasar del 47,6% al 48,3% en enero-febrero-marzo de 2023.En base a datos de marzo pasado, la cantidad de personas con trabajo registrado en el país fue de 13,101 millones, lo que representó 538,6 mil puestos más (4,3%) que en igual mes de 2022.En marzo -en base a un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo- se contabilizan 10,235 millones de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo al sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares) y 2,866 millones de personas con trabajo independiente (monotributistas y autónomos).El conjunto de personas con empleo asalariado registrado presentó así una suba de 0,2% en marzo (22,6 mil trabajadores y trabajadoras más), impulsado tanto por el sector privado (+0,3%) como por el sector público (+0,2%), a diferencia del empleo en casas particulares, que presentó una caída de 0,5%.