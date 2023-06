Fin de semana largo: "Hay altos niveles de ocupación en todo el país"

Con dos feriados y un puente turístico, muchos destinos presentan altos porcentajes de ocupación, apuntalados por el programa Previaje y por el cambio que favorece a viajeros de países limítrofes.



"Hemos venido reportando muy buenos niveles de ocupación teniendo en cuenta que estamos en plena temporada baja. Nos han sorprendido Salta, Tucumán y La Rioja con el 90 por ciento de ocupación. San Juan con el 87, Buenos Aires con el 70, Bariloche con el 90, San Martín con el 80 por ciento, Ushuaia con el 90 por ciento de ocupación, Puerto Madryn con 70 y Córdoba con 65. Son números alentadores, de la mano del turismo regional y también de la mano del Previaje", explicó a Cadena 3 Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara de Turismo Nacional.



Frente a una situación económica que golpea fuertemente los bolsillos de los argentinos, sorprenden los porcentajes de ocupación y el gran movimiento turístico que se generó en los últimos días. "Se trata de un porcentaje razonable. Teniendo en cuenta el contexto, la inflación, los números que no cierran por ningún lado, es interesante el movimiento que hay en todo el país. El número no deja de sorprender", agregó.



Respecto del Previaje, Aldo Elías, avaló el programa: "Los números cierran ampliamente y esto no hace falta más que preguntar a las economías regionales. El movimiento turístico se ve apuntalado por incentivos que, en los países con el turismo como política de estado, es común y corriente. Con la ventaja adicional de que, en toda la inversión que hace el estado nacional, entre el 72 y 80 por ciento se recupera a través del cobro de impuestos".



"Este país está plagado de impuestos y cada vez es mayor la cantidad de argentinos que deja de pagarlos. Uno de los aspectos de por qué este programa se hace fuerte, es porque la inversión inicial y el beneficio, están bancarizados. Y, con un 50 por ciento de economía informal, no deja de legitimizar una medida cuanto menos atractiva. Es el exceso de presión impositiva lo que te permite jugar con eso", explicó.



Consultado por la divisa extranjera que ingresa al país gracias al turismo proveniente de otros países, favorecido por el cambio, indicó que fue beneficiosa la medida aplicada desde octubre por el Gobierno, que permitió trabajar con el dólar oficial. "Se habilitó la posibilidad de que el turista del exterior pagase con tarjeta de crédito y cada tarjeta le tomaba el tipo de cambio de dólar MEP. Esto hacía posible que el turista sea vea beneficiado y no se vea obligado a tener que ir a una cueva para cambiarlos hacerlos valer", explicó.



Para finalizar indicó que el movimiento turístico es "muy importante para las economías regionales, porque ponen a rodar la economía, transversalmente hablando. Toda la economía de un destino depende de que haya turistas que vayan a consumir".