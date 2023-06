Aguinaldo: plazo fijo o una inversión en siete días, ¿qué opción conviene más?

Caución bursátil, el “Plazo Fijo en 7 días”

¿Qué conviene más?

Paso a paso para empezar a ahorrar:

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria, por considerar que en mayo la inflación mensual registró una desaceleración respecto del mes previo, “en línea con las previsiones de la autoridad monetaria”.Esto significa que, por ahora, la tasa de interés para los depósitos a(según el simulador de Plazo Fijo del Banco Nación, cuenta Nación Simple).que, aunque ofrecen un rendimiento menor por mes,, de forma inmediata.Realmente,(de 1 a 194 días), a cambio de una tasa de interés variable.De acuerdo con el “cotizador de cauciones” de IOL, a 7 días, en pesos, el rendimiento es de 82,25% y hay que tener en cuenta que* (interés prorrateado cada 90 días).Entonces, al día 16 de junio (último día hábil),. Las tasas se expresan anualizadas, y hay que restar las comisiones (0,4% más IVA o al año, 5,8%). Así, 82,25% - 5,8%= 76.45%/365 días x 7 días da 1.4661% o una ganancia de $14,60 semanal por cada $1.000 invertidos, pero hay que tener en cuenta que al finalizar cada plazo de inversión se puede volver a colocar el capital inicial más el interés obtenido,Finalmente, si se tiene en cuenta que las billeteras virtuales permiten suscribir a Fondos Comunes con tan solo “invertir el dinero en cuenta”, sin que esto signifique que no se puede seguir gastando el mismo, o retirarlo en cualquier momento, son estas lasDe acuerdo con la(con una tasa estimada en 80% anual).Seguramente,completa esperando a que sea la fecha para pagar las cuentas, pero en todos los casos hay que considerar los plazos, comisiones, e incluso los riesgos de mercado, para saber qué resulta más apropiado para la billetera de cada inversor., y eso es algo a considerar.Luego, la inflación afecta a todas las inversiones, sin importar qué instrumento se elija, y hay que considerar que el dinero se depreciará. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la inflación alcanzará este año el 148,9%, yDe acuerdo con el economista y asesor financiero, Daniel Garro, el primer cambio, en términos individuales, es la mirada de la vida, si estoy gastando por algo que puedo conseguir gratis, aunque me lleve más tiempo, debería hacerlo, eso va a cambiar un esquema de vida, requiere un cambio, pero hay que eliminar gastos superfluos.y reflexionar, preguntarse siempre si realmente es necesario. En segundo lugar, si se puede conseguir gratis, sin poner plata,”, dijo.El gurú financiero destacó la necesidad de “cambiar el concepto que te enseñaron en la vida”, a fin de “no endeudarte para comprar algo que no genere ganancias de ningún tipo. Para gastar de manera sana, tengo que. Armar un capital antes de gastar”.

El sueldo mínimo de junio, de $87.987, tendrá un aguinaldo de al menos, $43.993,50.Ahora bien, si la suma de esos pagos ($131.980,50), posiblemente la persona ya tenga ese dinero gastado de ante mano (alquiler, tarjetas de crédito y demás), pero si cuenta con tan solo 4 días para invertirlo, antes de tener que afrontar esos pagos, podrá hacer una diferencia de $1.132 (78% anual), con solo depositarlo en una billetera virtual como Mercado Pago o Ualá.Aunque se trata de un monto bajo, tomar ese hábito permite empezar a manejar las cuentas personales de otra forma y al cerrar el año, se habrá logrado un sueldo extra. Fuente: (LosAndes)