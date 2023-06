Shell también actualizó el precio de los combustibles: los nuevos valores

Nuevos valores por litro en Paraná

Tal como había ocurrido este sábado por la mañana en YPF,. Si bien el anuncio daba cuenta de un cuatro por ciento, en algunas variedades, como la nafta súper, el porcentaje fue notoriamente mayor. Tal como aconteció en la expendedora de Avenida Laurencena, donde el litro de la misma pasó de $231,60 a $247,70, lo que representa una suba del 6%, supoSobre el incremento de 16 pesos, un conductor precisó: “Uno se acostumbra a los aumentos, en general, de todo. Forma parte de nuestra vida cotidiana así que uno lo asume nomas”. Al mismo tiempo, anunció no estar al tanto de la estación de servicio: “No sabía nada, pero hay que cargar combustible. No queda otra”. También sostuvo que no llena el tanque, sino que carga para “la semana”.Una mujer, en cambio, sostuvo que “te acomodas o te acomodas”, ante el séptimo aumento consecutivo. Tampoco sabía del incremento y remarcó que llena “de a poco”.