Las exportaciones de litio crecieron 17% en mayo

Las exportaciones de litio continuaron en ascenso durante mayo cuando se exportaron un total de US$ 60 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 17%, marcando el récord histórico para un quinto mes del año, se informó oficialmente.



El sector, al mismo tiempo, durante febrero registró que la industria del litio alcanzó los 3.788 puestos de trabajo, lo que representó un crecimiento interanual del 59%, generando en un año un total de 1.406 nuevos puestos.



"Estamos trabajando junto a Sergio Massa para poder generar las condiciones necesarias para que la industria minera logre aprovechar el potencial que tiene nuestro país", dijo al respecto la secretaria de Minería, Fernanda Ávila.



La funcionaria también destacó que se sigue "generando empleo en las comunidades donde operan los proyectos e impulsando el desarrollo de los proveedores locales".



El litio explicó el 19% de las exportaciones mineras totales en mayo y en los primeros cinco meses del año, alcanzaron los U$S 369 millones, creciendo un 84% interanual. Además, las cantidades exportadas en el acumulado exhibieron un incremento del 12,3%.



El desempeño de este mineral es producto de dos proyectos en operación ubicados en las provincias de Jujuy y de Catamarca, lo que le permite al país ser el cuarto exportador del mineral a nivel mundial.



Este mes comenzó a operar un tercer proyecto que empezó a sumar su producción en un litio que aún no alcanza la calidad de grado batería, pero que si sirve para otros sectores que utilizan como insumo, con una capacidad de producción de 40.000 toneladas que alcanzará en 2024, según se informó.