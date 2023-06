La sequía en zonas productoras de EEUU impacta en precios de los granos

Los precios de los principales granos registraron el jueves fuertes subas en el mercado de Chicago, impulsado por la sequía que afecta a zonas productoras de Estados Unidos y por problemas con los embarques de trigo en el Mar Negro, producto del conflicto entre Rusia y Ucrania.



El contrato de julio de la soja subió 2,88% (US$ 14,70) hasta los US$ 524,79 la tonelada, mientras que la posición agosto avanzó 3,79% (US$ 18,37) para posicionarse al final de la jornada a US$ 502,84 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron en el incremento del área bajo condiciones de sequía en las principales zonas agrícolas estadounidenses, para las que no hay signos de alivio en los pronósticos meteorológicos de las próximas semanas.



En función del nuevo mapa de monitoreo de la sequía en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura (USDA) elevó hoy del 39% al 51% la proporción de suelos cubiertos con soja que experimenta algún nivel de sequía.



Sumó presión alcista el nuevo recorte realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en la estimación de producción en Argentina de 21,5 a 20,5 millones de toneladas.



El aceite acompañó al poroto con un salto del 4,41% (US$ 54,45) hasta los US$ 1.288,14 la tonelada, mientras que la harina subió 1,15% (US$ 4,96) y cerró a US$ 434,52 la tonelada.



El maíz, en tanto, ganó 2,55% (US$ 6,10) y se ubicó en US$ 245,36 la tonelada, debido a, como sucedió con la soja, como consecuencia de un aumento en el área afectada con sequía en Estados Unidos: el USDA elevó del 45% al 57% la proporción de suelos cubiertos con el cereal que experimenta algún nivel de sequía.



Por último, el trigo escaló 4,95% (US$ 11,48) a US$ 243,06 la tonelada, producto de que "un alto ejecutivo de Cargill destacó hoy que los embarques desde el Mar Negro se están reduciendo por dudas con la continuidad del acuerdo de granos de Ucrania", planteó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



"Esto incrementó la fuerte incertidumbre del mercado e impulsó los precios del trigo más de un 4% en la jornada de hoy", agregaron los analistas de la entidad bursátil.