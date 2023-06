La Reserva Federal de Estados Unidos no modificó las tasas de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió no modificar la tasa de interés de referencia, en el rango de 5% y 5,25%, el nivel más alto desde 2007, confirmando lo que esperaba el mercado.



Los inversores habían anticipado que las probabilidades de suba de tasa eran de sólo 5%, contra 95%, de acuerdo con la opinión de los principales analistas de la Bolsa de Nueva York.



Esta es la primera vez que la Reserva Federal (FED, según su sigla en inglés) no modifica la tasa, desde que comenzó el actual ciclo de contracción monetaria.



La FED comenzó a subir la tasa desde el inicio del 2022 de manera gradual, para luego aplicar subas más agresivas, con aumentos de hasta 75 puntos básicos por reunión, porcentaje que se fue reduciendo hasta los 25 puntos básicos.



Tomó la decisión después de conocerse el dato de inflación en Estados Unidos que bajó al 4% interanual, desde el 4,9% del mes pasado.



La política monetaria contractiva de la FED permitió que la inflación bajara del 9,1% al 4%, el nivel más bajo desde marzo de 2021.



Tras la medida de no cambiar las tasas el mercado especula con que la FED va a volver a subirlas antes de fin de año, hasta lograr que el alza de precios quede en el 2%.



Antes de la determinación de este miércoles de congelar la tasa distintos miembros de la FED habían sugerido que se debería hacer una pausa en el actual ciclo de suba.



Plantearon que mantener las tasas permitirá contar con más información sobre el estado de la macroeconomía, la dinámica inflacionaria y del empleo antes de volver a aplicar mayores subas. .



El gobernador de la Reserva Federal, Philip Jefferson, también había sugerido a comienzo de este mes la necesidad de hacer una pausa en la suba de tasas de la Fed.



"La decisión de mantener constante nuestra tasa de política en una próxima reunión no debe interpretarse como que hemos alcanzado la tasa máxima para este ciclo", dijo Jefferson en Washington a comienzos de junio.