Avanza el proyecto de alivio para quienes tomaron créditos hipotecarios UVA

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable para la aprobación de un proyecto de ley que promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores, entre otras cuestiones.



Con este despacho, la iniciativa ya se encuentra en condiciones de poder ser debatida en la primera sesión de la Cámara de Diputados que se realizaría entre la última semana de junio y la primera de Julio, informaron fuentes parlamentarias.



La decisión se adoptó en un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), y de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio (Frente de Todos), que debatieron un dictamen consensuado basado en los 11 proyectos presentados por diputados de diferentes bancadas



Uno de los principales puntos del proyecto es que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.



Además establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.



La iniciativa acordada entre el FDT, Provincias Unidas, Interbloque Federal y la UCR cosechó 31 firmas en la comisión de Presupuesto; y 19 en la comisión de Finanzas, con 10 disidencias parciales, en su mayoría de legisladores radicales.



El diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, anticipó que presentará un dictamen de minoría en rechazo a la creación de un Fondo Compensador. Este planteo cuenta con el aval de seis legisladores del Pro.



De esa manera, Juntos por el Cambio volvió a exhibir sus diferencias sobre un proyecto de corte económico como ha sucedido con la ley de producción orgánica que hace pocas semanas tuvo dictamen de comisión y que se podría tratar en la próxima sesión.



También del lado de la oposición, el diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace, dijo que se iba a abstener de firmar el dictamen y de votar en el recinto de sesiones debido a que es beneficiario de un crédito hipotecario UVA.



De todos modos, el proyecto de ley cosechó un nivel de respaldo mayoritario, lo cual le asegura su sanción cuando la iniciativa se debata en la primera sesión que se realice en la Cámara de Diputados.



Si bien se esperaba que haya un solo dictamen de mayoría las diferencias sobre la creación de un Fondo Compensador, punto en el que Tetaz y otros diputados del Pro impidieron que se firme un solo despacho de las dos comisiones y optaran por impulsar uno de minoría.



Al iniciar la reunión, la diputada Aparicio recordó que se escucharon "distintas posiciones de tomadores de créditos, de los bancos para arribar a consensos que permitan solución posible para llevar alivio a las familias de los tomadores de crédito".



A lo largo de la reunión, Heller, quien se encargo de defender el dictamen consensuado, señaló que "generalmente no hay soluciones buenas a cosas mal concebidas, lo que se hace es tratar de mejorar, en lo posible, una situación preexistente. Esta ley trata de acotar esos daños resolviendo el problema de las cien mil familias”.



En la reunión de comisión, el legislador del FDT Eduardo Fernández, señaló "es muy importante establecer que la cuota no deberá ser superior al 30% de los ingresos" y que se suspende "“embargo o cualquier tipo de medida preventivas y/o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas”.



Entre los 11 proyectos también se tomó en cuenta una iniciativa del radical Julio Cobos, quien realizó sin embargo una serie de observaciones al dictamen de consenso aunque anticipó que respaldará el texto al que se arribó, al sostener que "es conveniente sacarlo aunque sea con disidencias porque va a ser el principio de solución".



Cobos señaló que en el caso de los préstamos UVA "se produjo una ruptura de la equidad del contrato producto de la evolución del salario comparado con la inflación, lo que motivó que la gente recurriera a la justicia y ya hay muchos fallos. Siempre dijimos que el Legislativo y el Ejecutivo tendrían que encontrar una solución, si no la iba a encontrar la justicia".



Por su parte, Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero (Provincias Unidas), dijo que "hoy damos un paso hacia adelante en un tema en el que la sociedad está pidiendo respuesta. Mostramos voluntad de querer acomodar, en un contexto económico delicado, esta situación, por eso acompañaremos el dictamen de mayoría”.



Desde la izquierda, la diputada del PO, Romina del Pla, expresó su rechazo al sostener que "con todas las medidas que se han ido tomando, en lugar de resolver los problemas de fondo se han resuelto contingencias. La extensión de los plazos hace que el nivel de años de endeudamiento se incremente, aumentando la estafa”.



El proyecto contempla que, de aprobarse la iniciativa, al momento de ejercer la opción, la cuota a abonar por los tomadores de ese tipo de crédito no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores.



Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.



Además, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.