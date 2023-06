Bahillo espera “optimista” la recuperación de sector agropecuario tras la sequía

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se mostró hoy optimista respecto a la "recuperación del nivel de actividad" del sector agropecuario tras la sequía, con una importante intención de siembra" para la campaña 2023/2024 que, en el caso del trigo alcanzaría "7 millones de hectáreas".



El funcionario rescató que "a través de distintas políticas públicas como la Ley de Emergencia Agropecuaria, se permitió la subsistencia de los productores pequeños y medianos" que hoy, "más allá de la sequía, tienen una fuerte vocación por producir", expresó Bahillo a FM Delta.



"Soy muy optimista respecto a la recuperación del nivel de actividad del sector", agregó y subrayó que "según las estimaciones oficiales, la intención de siembra es importante" y se estima que se volverán a sembrar "unas siete millones de hectáreas para el trigo".



En otro tramo de la entrevista, al ser consultado respecto del discurso del ministro de Economía, Sergio Massa, durante el fin de semana, Bahillo rescató "el mensaje de unidad, dentro del espacio" oficialista, y consideró que "no hay ordenamiento económico si no hay ordenamiento político".



Sostuvo que "ese ordenamiento económico se está dando y que "distintos indicadores de actividad y de empleo muestran que la inflación va empezar a retroceder".



"Me permito ser optimista respecto a los acuerdos con China y con el FMI (Fondo Monetario Internacional), pero todo eso es insuficiente si no tenemos acuerdo político", concluyó el secretario.