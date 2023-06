Por el dólar soja, agroexportadores percibieron casi $600 mil millones extras

El impacto en la recaudación

El balance del dólar soja III

"El sector sojero fue el gran beneficiado y el diferencial del tipo de cambio significa un ingreso de pesos bastante importante", indicó a Télam la economista de MATE Natalia Pérez Barreda, autora del informe.Destacó que "esto se puede visualizar cuando se compara con algún componente de la estructura de costos como son los salarios del sector".Subrayó que "con los ingresos de las tres versiones en función de los salarios de los meses en que se implementaron, se pagan más de cinco años de sueldos de todo el sector agroindustrial sojero".Pérez Barreda remarcó que el trabajo realizado "es una manera de mostrar cuán importantes fueron los beneficios otorgados al sector agroexportador".De acuerdo al análisis de MATE, en la primera edición del PIE, el sector exportador de soja y derivados percibió $134 por dólar liquidado, o sea los $ 200 establecidos por el Gobierno como tipo de cambio diferencial, menos los derechos de exportación del 33% para el poroto de soja y del 31% para los subproductos industriales, entre los que se encuentra el aceite de soja. Esto significó una ganancia adicional de $38,60 por dólar liquidado, un 39% más.En la segunda edición, el sector exportador de soja y derivados percibió aproximadamente $ 158 por dólar liquidado. Tomando el diferencial establecido de $ 230 menos los derechos de exportación que en este caso fueron 31%, ya que prácticamente no se exportó soja sin procesar.Así representó una ganancia adicional de $43 por dólar liquidado (+38%): $39 por el tipo de cambio transitorio y $ 4,60 por la baja de derechos de exportación.Por último, durante la vigencia del dólar agro, la última versión del PIE, el sector exportador de soja y derivados percibió aproximadamente $201 por dólar liquidado. Esto a partir de un tipo de cambio diferencial de $ 300 menos los derechos de exportación de 33%, lo cual significó una ganancia adicional promedio a lo largo de la vigencia del programa de $ 50 por dólar liquidado (+33%).Por su parte, la recaudación del Estado también se vio incrementada en los tres casos, en $19, $18 y $25 adicionales por dólar liquidado respectivamente, implicando incrementos de 38%, 25% y 33%.El dólar soja II y dólar agro se calcularon de manera de mantener el beneficio adicional del tipo de cambio diferencial alineado a la inflación, es decir, pasó de tener un adicional promedio de $ 39 a $ 43 y $ 53, que significan incrementos del 16% y 22% respectivamente.Estos incrementos estuvieron alineados con los índices inflacionarios, entre setiembre y diciembre de 17%, y entre diciembre y abril, de 21%.Esto buscaba operar como incentivo para que se acelere la liquidación durante abril, cuando se produjo el mayor diferencial entre el dólar soja y el oficial. No obstante, la mayor parte de la liquidación se produjo en mayo, incluso cerca de un tercio de las mismas los últimos dos días.En cuanto a las declaraciones juradas de exportación, el 84,5% correspondió al complejo sojero (57% subproductos, 19% aceite y 8% habas). 9% al de girasol (7,2% aceites, 1,4% subproductos y 0,4% semilla), 5,2% al de cebada y 1,3% al de sorgo.Los cerca de u$s7.000 millones liquidados por el sector durante el PIE I significaron un ingreso total para el sector de $ 927.000 millones. Sin la medida se hubieran percibido $ 670.000 millones. Es decir que el sector tuvo una ganancia adicional de $257.000 millones, equivalentes a casi tres años de salarios más aguinaldo de toda la planta aceitera. Con el PIE II el sector liquidó un poco más de u$s3.000 millones, lo que implicó una suma de $486.000 millones. Sin la medida se hubieran percibido $ 359.000 millones. Así se obtuvo un adicional de $126.000 millones, equivalentes a un año más aguinaldos de toda la planta aceitera.Y con el PIE III se liquidaron US$ 5.078 millones, de los cuales US$ 4.266 millones fueron liquidados por el complejo sojero.Dicho valor equivale a cerca de $ 860.000 millones percibidos netos de derechos de exportación. Sin la medida se hubieran percibido $ 654.000 millones. Con lo cual se obtuvo una ganancia adicional de $ 203.000 millones, equivalentes a un año y tres meses de salarios más aguinaldo.En conjunto las tres medidas significaron un beneficio adicional de $590.000 millones, equivalente a más de cinco años de salarios más aguinaldo para todo el sector, con salarios valorados a precios de cada mes de implementación de la medida. (