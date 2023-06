Se acerca el Día del Padre: El gasto promedio es de 15.750 pesos

El domingo 18 de junio se festejará el Día del Padre en Argentina. Muchos ya comenzaron a averiguar pero otros decidieron comprar con anticipación el regalo.A través de un relevamiento, especialistas detectaron qué regalarán los argentinos para la ocasión. Se supo que la proyección de gasto promedio por regalo para el Día del Padre es de 15.750 pesos.Además, la encuesta revela a las compras financiadas con tarjetas "entre las opciones más buscadas, sobre todos los planes como el Ahora 12”, aclaró Damián Di Pace, Director de una consultora. El consumidor “valora las cuotas sin interés y también los descuentos y promociones”.Los rubros comerciales más elegidos, según la encuesta, son: Indumentaria con un 14 por ciento, Vinos y licores 12 por ciento e Informática TV y Video un 10 por ciento. Le siguen, con el 9 por ciento, Smartphones y el grupo de Experiencias (Cena, Día de campo, etc), con el 8 por ciento Calzado, Artículos deportivos y Herramientas, con el 6 por ciento Perfumería, con el 5 por ciento Librería y Artículos para el hogar/uso particular, y con menos del 4 por ciento Regalería, Joyería/Relojería y Marroquinería.“Las ventas minoristas, de acuerdo a la CAME, tienen una caída del 1,7 por ciento en el acumulado del año, por lo cual para el sector comercial es una oportunidad importante para atraer la demanda”, detalló Di Pace.Asimismo, “las compras en la previa tienen como preferencia a los Centros Comerciales de calles y avenidas, seguido de comercio electrónico y Shopping”, indicó.