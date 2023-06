Anunciaron $1000 millones para ayudar a las cooperativas rurales en la siembra

El Gobierno nacional anunció “aportes no reembolsables” por $1000 millones para ayudar en la etapa de siembra a las cooperativas.Así lo definieron el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, tras reunirse este jueves por la noche con el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, en la sede de esa entidad agropecuaria.“Nos reunimos consejeros junto con autoridades de algunas federaciones, y de la juventud, donde pudimos tener una extensa reunión con el ministro de Economía, el secretario de Agricultura y funcionarios de esa Secretaría”, aseguró Laucirica.En ese sentido, detalló que les confirmaron el acceso a “un fondo rotatorio”, que les permitirá llegar con este beneficio a aquellos productores que no están bancarizados y no tienen otra posibilidad de poder acceder justamente al crédito y la financiación.“Así, se podrá ayudarlos en esta emergencia, dada por la situación de las heladas, granizo, y sequía en general en las economías, tanto pampeanas como regionales”, resaltó.El dirigente agropecuario aseveró que repasaron los temas “que preocupan a los productores cooperativos del campo argentino, en todo el país, intercambiamos muchos aspectos de actualidad política y de la economía nacional”.Sobre eso, destacó: “Pudimos, trascendiendo la queja, trabajar y puntear los temas de preocupación de los productores que son transversales en todo el país y de las diferentes producciones, como son el acceso al financiamiento y las posibilidades de poder acceder a los insumos necesarios para producir. Intercambiamos ideas con respecto al dólar agro, y su repercusión en las economías regionales, atraso y brecha cambiaria”.También, entre muchos temas tratados, se le solicitó apoye la Ley de Incentivos a la Producción del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y Massa aseguró que enviará a la brevedad, al Congreso, el proyecto de Ley de fomento a las economías regionales, según comunicaron desde la gremial que integra la mesa de enlace junto a la Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).Por otra parte, Laucirica comentó que, invitado por la Cooperativa Agrícola y Ganadera de Rauch, viajará al “País Vasco”, en España, para recorrer cooperativas del lugar y conocer el sistema cooperativo de Mondragon, modelo mundial del cooperativismo.