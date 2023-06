Cómo funciona el primer tractor a biogás del mundo que ya se vende en Argentina

"Es un vehículo impulsado por la naturaleza", explican desde New Holland, la empresa que desarrolló este vehículo que por primera vez se exhibió en el país, en Agroactiva. Las ventajas de convertir los desechos en combustible y hacer funcionar un tractor.La apuesta que está realizando el agro a nivel global por una producción con más sustentabilidad se ve de manera clara en Agroactiva.Un ejemplo es el de la la firma New Holland, que llegó con una novedad muy relevante en el rubro tractores. Se trata del T6.180 Methane Power, un modelo que representa un nuevo segmento de maquinaria agrícola sostenible para el mercado local.El tractor, equipado con una potencia de 175 CV, es el primer tractor del mundo impulsado a metano.Con esta innovación, el productor puede utilizar en la unidad el biogás generado en su establecimiento, a partir de actividades como feedlot, producción porcina y tambos, entre otras.De este modo, aprovecha el pasivo medioambiental y lo transforma en un activo al generar su propio combustible y dejar de utilizar diésel, lo que produce una importante reducción en los costos de operación.En el caso del T6.180 Methane Power, las reducciones de emisiones de material particulado superan el 90% y, en general, consiguen una reducción de hasta el 80% de dióxido de carbono respecto a un tractor diésel. Así, manteniene las mismas prestaciones que uno convencional similar y mediante el uso de biometano, la huella de carbono en el campo puede llegar a cero.Cabe recordar que, el año pasado, el T6 Methane Power fue elegido Tractor Sostenible del Año 2022 durante la EIMA International, feria mundial que exhibe novedades en maquinaria agrícola, que se llevó a cabo en la localidad italiana de Bolonia.“Es un tractor que lo estamos presentando en Argentina ya está a nivel comercial y se vende en Europa y Brasil, es una unidad que se incorpora a lo que se conoce como economía circular”, explicó Tomás Liceda, Director Comercial de New Holland a