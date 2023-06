Tarjetas de crédito: cómo subirse al nuevo “boom” de consumo en cuotas

Semana Santa

Tarjeta de crédito

Más cupo

Ahora 12

, según las cifras que acaba de revelar la Secretaría de Comercio.En términos reales, el aumento intermensual e interanual fue de 16% y 5% respectivamente.Con respecto a la cantidad de operaciones, se observa una suba del 15% intermensual.El rubro Turismo presentó una mayor participación sobre la facturación total del programa:y en comparación con igual período del 2022 un crecimiento real del 54 por ciento.en diferentes destinos del país. Los rubros Indumentaria y Calzado y Marroquinería también exhibieron una suba intermensual real con respecto al mes anterior, del 35% y 29%, respectivamente.Perfumería, en tanto, se ubicó dentro de los principales rubros con mayor cantidad de operaciones: registró un crecimiento del 25% intermensual. En síntesis,En mayo, las operaciones con tarjetas de crédito registraron un saldo de $ 2.909.016 millones,, y algo superior a los valores de la inflación esperada para este período.El crecimiento interanual llegó al 94,8%, quedando por debajo de los niveles de la inflación estimada del año,"Comenzaba a observarse un paulatino incremento deefectuados por el Ministerio de Economía acerca de un aumento generalizado, sobre todo en la banca pública nacional y en algunas bancas públicas provinciales"."Paralelamente el relanzamiento dede la cartera a pesar de no haber impactado durante todo el mes", aseguró Guillermo Barbero, Socio de First Capital Group., porque les rebotó la tarjeta cuando quisieron hacer una compra de un electrodoméstico en un comercio.Por esa razón, el Ministerio de Economía. Las entidades de capital extranjero, que integran el top five del sistema, no formaron parte del acuerdo.. Por eso, aconsejan, porque no lo hacen en forma automática a todos, sino sólo al segmento "premium". Fuente: (ElCronista)