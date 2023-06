Los salarios de trabajadores registrados le ganaron a la inflación en abril

Dinámica de las paritarias

“En los últimos meses repuntó fuerte y volvió a ubicarse por encima de diciembre de 2019.”, explicó Luis Campos, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.“Lo que se está viendo es que los salarios registrados, en su conjunto y a pesar del elevado nivel de inflación, logran acompañar la variación de precios. No pierden en términos reales. Con una característica adicional: porque adentro del indicador pueden encontrarse sectores o paritarias que logran ubicarse por encima de la inflación, y otras por debajo”, explicó a Ámbito Hernán Letcher, director del CEPA.En ese marco, el economista explicó que “el RIPTE es el promedio de los registrados de aquellos que trabajaron en los últimos 13 meses, por lo que es un indicador que representa a los registrados más estables en sus trabajos”. “Con lo cual, lo que se ve es que ese dato es el que le gana a la inflación. Algunas otras paritarias quedan por debajo. La mediana se está moviendo, dependiendo del mes, en términos generales por debajo de la inflación. Lo que da cuenta que, mientras algunos gremios o acuerdos superan el nivel de precios, y otros que no”, remarcó Letcher.Con esta salvedad, al analizar cómo pueden evolucionar los salarios del sector registrado hacia adelante, Campos señaló a Ámbito: “Si bien no solemos hacer proyecciones, en mayo se observó que hubo aumentos en muchas paritarias, algunos de magnitudes importantes. Así que tiendo a pensar que va a seguir creciendo fuerte (tal vez nuevamente por encima de la inflación). Y pensando en futuro, va a depender de las negociaciones y revisiones que se van a estar dando estos meses. Sin ir más lejos, tres de las actividades más grandes (comercio, construcción y metalúrgicos) negociaron por el período abril - junio, así que más temprano que tarde van a tener que sentarse de nuevo”.En ese contexto, Campos publicó una serie de tuits en donde analizó la dinámica de las paritarias y destacó que “desde que se volvieron a instalar como un mecanismo de determinación salarial generalizado en 2006, nunca había habido tanta dispersión en los porcentajes de aumento y en los plazos de los acuerdos”.Sostuvo que, hasta el momento, a grandes rasgos se observaron tres tipos de acuerdos: por un lado, algunos “un poco más largos, con aumentos entre el 45% y el 65%; “trimestrales (primera tanda) con aumentos alrededor del 20%; y trimestrales (segunda tanda) con aumentos superiores al 30%”.“En el marco de esta dispersión algunos sectores muy importantes todavía no salieron a la cancha y otros ya están en pleno proceso de revisión de acuerdos firmados hace apenas unos meses”, explicó Campos, quien concluyó: “En gran medida estos acuerdos, sumados a las revisiones de las paritarias 2022/23, explican por qué en los primeros meses del año el salario de los trabajadores registrados, en promedio, le ganó a la inflación”. (