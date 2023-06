Monotributistas; muchos podrían subir de categoría si no hay cambios en escalas

Si el Gobierno nacional hace uso de la facultad de la ley, actualizando semestralmente, los nuevos valores, más representativos, podrían aplicarse en el próximo vencimiento del 20 de julio para evaluar la situación de los monotributistas.



El 20 de julio vence el plazo para la recategorización de los monotributistas, en tanto existan variaciones en los parámetros de ingresos anuales, superficie o energía. Pero para este vencimiento, debido al proceso inflacionario, el parámetro ingresos resulta el más sensible y puede dejar fuera del régimen simplificado al pequeño contribuyente o provocar el cambio a una categoría mayor, señala un informe del diario Ámbito Financiero.



A esta situación se llega debido a que el incremento de los ingresos brutos de los últimos 12 meses (que se toman para calcular la recategorización o la exclusión), en general, no se produce por un aumento en el volumen de ventas o prestaciones de servicios, sino por el impacto de la inflación en los precios. Incluso, pueden existir casos en que con menores ventas obtuvieron mayores ingresos.



Con un agravante, el monotributistas que queda excluido pasa a tributar por el régimen general (Ganancias, IVA y Seguridad Social), pero en general no tiene la estructura administrativa suficiente para soportar el cambio, cuando si el régimen simplificado reflejara la realidad económica no debiera ocurrir la exclusión.



El contador Marcelo Rodríguez, señaló: “El escenario inflacionario que vive la economía hace imperioso que los citados parámetros se actualicen durante el corriente mes de junio, para que sean considerados en la recategorización semestral que opera en el mes de julio próximo”.



Si bien la Ley del Monotributo dispone un mecanismo de actualización anual de los parámetros. No obstante, se prevé la posibilidad que, si una actualización anual del parámetro más significativo no resulta suficiente, de verificarse una aceleración en el proceso inflacionario, se faculta al Poder Ejecutivo exclusivamente para el caso de los parámetros de ingresos brutos, a adelantar la actualización de manera semestral a julio utilizando el mismo índice de movilidad que se aplica a la actualización anual.



De manera tal que, si el Gobierno hace uso de la facultad de la ley, actualizando semestralmente, los nuevos valores, más representativos, podrían aplicarse en el próximo vencimiento del 20 de julio para evaluar la situación de los monotributistas.



El Consejo Profesional en Ciencias Económicas de CABA envió nota al ministro de Economía, Sergio Massa, solicitándole la actualización de los parámetros del Monotributo y en esa misiva (12-5-23) destaca que: “Se anunció la movilidad de las prestaciones previsionales del trimestre abril-junio, el que alcanza el 20.92%, por lo que aunado al ajuste del trimestre enero-marzo 2023 que alcanzó al 17.04% según Res. ANSES 2/2023- , llegaríamos a un ajuste por el semestre completo de 41,5248% que sería aplicable a los fines de la actualización mencionada.”



La entidad profesional realiza el cálculo acorde con el mecanismo de ajuste y los parámetros que dispone el mismo artículo 52. Desde aquella fecha a la actualidad otras entidades se sumaron al pedido.



Cómo quedarían las nuevas categorías para monotributistas si se aplicara el ajuste

Por lo tanto, si el PEN adecuara los valores de los ingresos anuales de las distintas categorías, utilizando el índice mencionado (41,5%) la Categoría A pasaría de $ 999.657,23 anuales a $ 1.414.514,98; la Categoría H (última para Servicios) de $ 5.650.236,51 a $ 7.995.084,66 y la Categoría K (última para venta de cosas muebles) de $ 8.040.721,19 a $ 11.377.620,48.