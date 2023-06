La billetera de Google ya se puede usar en Argentina: ¿Cómo funciona?

Cuáles son las funciones principales



Qué tarjetas ya están disponibles



Medidas de seguridad



Esta iniciativa de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, no es casual. Según un propio estudio realizado por Google a través de Offerwise, el 64% de los encuestados en Argentina reportó utilizar frecuentemente las billeteras digitales como método de pago preferido.Google anunció oficialmente la llegada de su billetera virtual a la Argentina en el marco de su política de expansión en donde ya se encuentra este servicio en 70 países. Esta nueva herramienta se puso en funcionamiento en el día de ayer y ya está lista para usar en todos los dispositivos Android del país. Cuáles son las características más destacadas, qué tarjetas ya se pueden usar y cuál es la expectativa.Mientras que sus principales motivadores para abrir una cuenta en una billetera virtual por primera vez son: las compras online (49%), seguido por los beneficios que ofrecen (45%) y contar con una opción de pago más segura (36%). Asimismo, esta tendencia continuará durante los próximos años. De acuerdo a Global Payments Report 2023, se proyecta que el uso de las billeteras digitales para compras online tendrá una tasa anual de crecimiento del 26% hacia 2026 y del 21% en el caso de su uso en tiendas físicas.“Durante los últimos años, hemos visto un gran cambio en los hábitos de los consumidores, marcado por la digitalización de muchos elementos esenciales de nuestra vida cotidiana, y la Argentina no es la excepción. Hoy, el celular no es solo una herramienta de trabajo o un medio para socializar y compartir experiencias, es sobre todo un aliado para atravesar nuestra jornada, con los elementos que utilizamos a diario, como tarjetas de débito y crédito, tarjetas de embarque y tickets para eventos, entre otros”, comentó Víctor Valle, Director General de Google Argentina.“En Google creemos que dar acceso a este tipo de herramientas en forma gratuita a cada vez más personas es fundamental para que la tecnología tenga un impacto positivo y contundente en nuestro día a día. Por eso celebramos la llegada de la Billetera de Google a la Argentina para que junto a nuestros socios podamos seguir contribuyendo al crecimiento del ecosistema digital en el país”, agregó.De acuerdo a su propio relevamiento, en Argentina el crecimiento de las billeteras digitales se refleja en las búsquedas online: +47% de la palabra "billetera digital", por encima de los niveles prepandemia.Vale recordar también que el último informe del Banco Central sobre medios de pagos electrónicos les dio una buena noticia a las fintech al tiempo que llena de desafíos de cara al futuro. Según el último "Informe mensual de pagos minoristas", en abril se hicieron 198,8 millones pagos a través de código QR, billeteras virtuales o por Internet; y 193 millones con débito, es decir, que pagaron al contado pero con plástico.Los medios de pago electrónicos se consolidan, así, tras el despegue experimentado en 2020 durante la pandemia y también por la instrumentación del sistema de "Transferencias 3.0", que adecuó las regulaciones para operar con dinero en forma virtual y que favorece las transacciones entre cuentas, billeteras (Mercado Pago, Modo, Ualá, Naranja X y Cuenta DNI, entre otras) y dispositivos de cobranza convencionales (en la jerga, Pos) o QR.Luego del trabajo conjunto con el ecosistema local, la Billetera de Google ya está operativa para realizar pagos sin contacto desde sus dispositivos Android y Wear OS, con las tarjetas de las entidades financieras agregadas a la misma. Además, podrán añadir tarjetas de embarque de 30 aerolíneas internacionales. Vale aclarar que la aplicación se descarga de manera gratuita.- Para hacer pagos sin contacto en comercios donde se aceptan estas transacciones y realizar compras seguras en sitios web y aplicaciones, la Billetera de Google utiliza Google Pay. De esta forma, los usuarios de dispositivos Android con tecnología NFC y Wear OS pueden acceder a esta aplicación y realizar pagos con su teléfono.- Otra aclaración clave es que Google Pay no cobra comisiones a usuarios, comercios ni emisores por cada transacción y está integrado en la cuenta de Google, por eso, se puede utilizar al acceder a la cuenta y funciona en todos los navegadores, plataformas y dispositivos.- Por otra parte, la compañía también anunció que próximamente los usuarios podrán digitalizar pases con códigos de barras o QR cargando una foto en la aplicación.Las tarjetas de embarque podrán agregarse una vez realizado el check in y, desde la Billetera, se podrá ver toda la información disponible en una tarjeta física, como nombre del pasajero, puerta de embarque, número de vuelo, hora de embarque y salida, grupo de embarque y número de asiento.A su vez, en la Billetera podrá verse información actualizada sobre el estado del vuelo y la hora estimada de salida, desde Google Vuelos, debajo de la tarjeta de embarque. Actualmente, las personas pueden incorporar las tarjetas de embarque de las más de 30 aerolíneas internacionales, como LATAM, Gol, United, Lufthansa, Aeroméxico, KLM y Air France.Para el lanzamiento, en esta primera etapa, se incorporaron a la Billetera de Google las, entre otros. Desde Google aclaran que la incorporación de nuevos bancos se hará progresivamente.Sobre esta colaboración con el sector financiero, Armando Betancourt, Líder de Alianzas de Google Pay para Latinoamérica comentó: “La Billetera de Google funciona como un ecosistema abierto que conecta a las personas con los comercios. Gracias a la colaboración estratégica que logramos establecer en los casi 70 países donde está disponible, podemos construir un producto cada vez más accesible para facilitar la relación entre clientes, comerciantes y emisores, reduciendo las fricciones al momento de pagar”.Y agrega: “La Billetera de Google no es sólo un medio de pago, busca darle al usuario una experiencia 360 que pueda acompañarlo a lo largo del día. Hoy, además de la integración de las tarjetas de débito y crédito en Argentina, también brindamos la posibilidad de agregar tarjetas de embarque y acceder a información actualizada sobre vuelos. Pero el potencial de la Billetera es aún mayor: puede ofrecer servicios como la integración de tickets para eventos, entradas para el cine y tarjetas de beneficios, entre otras cosas. Este lanzamiento en Argentina es también una invitación a más empresas y desarrolladores para que sumen sus servicios de manera sencilla e independiente para hacerlos accesibles a sus usuarios”.Para agregar una tarjeta de crédito o débito a la Billetera de Google, los usuarios deben abrir la aplicación, seleccionar la opción “Añadir a la Billetera” y elegir la opción “Agregar tarjetas de pago”. En caso de tener tarjetas ya guardadas en la cuenta de Google, aparecerán como opción para añadir automáticamente. También se podrá añadir nuevas tarjetas utilizando la cámara del dispositivo o introduciendo los datos manualmente. Finalmente, se debe guardar y aceptar los términos y condiciones de la entidad emisora.Desde la empresa tecnológica aseguraron que al momento de acceder y hacer pagos, se utilizan los mismos métodos de seguridad que Android: huella digital, reconocimiento facial o PIN.Incluye múltiples capas de seguridad con un sistema de encriptado.No se comparte el número real de las tarjetas al comercio. En su lugar, se crean números de cuentas virtuales.En caso de no poder acceder al dispositivo, se puede bloquear y borrar desde cualquier lugar.