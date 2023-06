Billeteras virtuales: recomendaciones para resguardar datos y evitar fraudes

El avance de la tecnología facilitó la realización de transacciones financieras desde cualquier dispositivo móvil como un teléfono, una Tablet o una computadora, sin necesidad de concurrir hasta las sedes de los bancos. No obstante, el crecimiento de las aplicaciones virtuales también incrementó el riesgo a la hora de realizar transacciones.Ante las consultas, una guía brinda detalles para despejar dudas sobre el funcionamiento de estas aplicaciones.En primer lugar, debe aclararse que, una Tablet o una computadora conectada a internet, desde cualquier lugar físico y sin hacer filas ni esperar en la línea telefónica. A través de una billetera virtual se puede transferir y/o recibir dinero de forma inmediata,Actualmente, existen billeteras virtuales de diferentes bancos o de empresas privadas que operan con esas entidades crediticias. Algunas de las billeteras virtuales más utilizadas en nuestro país son: Billetera Entre Ríos, Mercado Pago, MODO, Ualá, Naranja X, Personal Pay y BNA+, entre otras.Para utilizar una billetera virtual sólo es necesario descargarse la aplicación, proceso que se completará una vez que se brinden ciertos datos personales para abrir una cuenta y comenzar a operar. De todos modos,, pero si el usuario no posee esos productos, se puede manejar con fondos transferidos desde otras billeteras virtuales.En cuanto a los mecanismos de seguridad, las billeteras virtuales poseen diferentes procesos para resguardar la información, por ejemplo, informar al usuario las cláusulas de confidencialidad, encriptación de datos personales y determinados protocolos para todas las etapas del desarrollo y el uso.Ante el crecimiento exponencial de la cantidad de usuarios que utilizan distintas billeteras virtuales, estas aplicaciones ofrecen cada vez más beneficios para atraer nuevos clientes. En ese sentido, cada una de estas App brinda la posibilidad al usuario de centralizar todas sus herramientas financieras en un solo lugar, pudiendo realizar transferencias inmediatas, recibir dinero, pagar servicios y recargar tarjetas de transporte o celular, entre otras acciones.Frente a ello,. Pero es muy importante tener en cuenta que ninguna entidad pedirá este tipo de datos mediante mensajes o correos electrónicos.En el caso de usar las billeteras en varios dispositivos, se recomienda no repetir claves. También es importante. Además, se sugiere utilizar el doble factor de autenticación, tal es el caso de herramientasFinalmente, si se extravía el dispositivo donde. Y,, mensajes externos o enlaces compartidos de dudosa procedencia. Fuente: (Lt10)