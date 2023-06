Las exportaciones de carne subieron 9,6% por mayores compras de China

Las exportaciones argentinas de carne registraron en abril un incremento de 9,6% en la comparación interanual por mayores ventas a China, que compensaron la caída en los envíos a otros destinos y la reducción en los precios, informó la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra).



"La desaceleración de la actividad económica en China, que ha caído fuertemente, está generando caída de precios de los commodities, por eso el precio de la carne entre el año pasado y este cayó entre 25 y 30%, según los cortes", explicó Miguel Schiariti, presidente de Ciccra.



Simultáneamente, agregó, "Estados Unidos se encuentra en una etapa de reducción de stocks, lo que evitará pagar mejores precios que los ofrecidos por el gigante asiático, dado que está teniendo sobreoferta de vaca para el mercado de hamburguesas y de carne procesada".



"Esto nos hace suponer que la vaca no va a recuperar los valores que tuvo en el 2021, principios del 2022, hasta dentro de por lo menos un año", completó Schiariti.



En abril, las exportaciones de carne vacuna fueron equivalentes a 52 mil toneladas, cifra similar al volumen promedio mensual exportado en los primeros meses del año (52,49 mil tn).



Del total, 41.796 tn (80,3%) se vendieron a China, 21,7% más que en abril de 2022; mientras que las exportaciones a otros destinos relevantes resultaron inferiores a las de un año atrás, de las cuales las caídas más importantes fueron a Israel -estacional- y Alemania -41,1% mensual y 31,6% anual.



En ingresos por ventas al exterior, en abril totalizaron US$ 232,8 millones y se ubicaron 22,1% por debajo de los de abril de 2022 (-US$ 65,9 millones) por la caída del precio promedio (-28,9%).



La recuperación del valor unitario observada en marzo y abril resultó parcial frente a la significativa contracción que registró entre abril y diciembre del año pasado.



En abril la facturación por ventas a China sumó US$ 144,7 millones, equivalente a 62,2% del total.



En la comparación interanual, el valor de las ventas de carne vacuna al país asiático retrocedió, pero menos que el total (16,4% vs. -22,1%), por lo que ganó importancia relativa.



El precio promedio de las exportaciones de carne vacuna fue de US$ 4.471 por tn en abril último.



A la suba de 7,3% registrada entre febrero y marzo, en abril se agregó otra de 1,7%, acumulando una recuperación de 9,1%.



En el caso de las ventas a China, el valor unitario subió 1% entre marzo y abril, ubicándose en US$ 3.463 por tn.



En el caso de las ventas a Estados Unidos, la mejora mensual fue de 9,7% y el precio promedio llegó a US$ 5.759 por tn.



Otros mercados que exhibieron incrementos de precios en el último mes fueron Chile, Israel y Países Bajos (+3,2%, +2,7% y +2,3%, respectivamente).



En cambio, en los envíos a Alemania, Italia y Brasil se registraron bajas.



En los primeros cuatro meses del año se enviaron al exterior 209,9 mil tn, 13,2% más que en el primer cuatrimestre de 2022 (+24,5 mil tn).



Del total exportado, 84,8% correspondió a cortes congelados (de los cuales, 80% fue sin hueso y 20% con hueso), 14,85% se integró con cortes frescos (casi en su totalidad sin huesos) y apenas 0,37% con carnes procesadas.



Los ingresos totales sumaron US$ 895,7 millones en el período, lo que significó una contracción de 17,2% anual (- US$ 186,29 millones) por la significativa baja del valor unitario (-26,9%), al pasar de US$ 5.836 a US$ 4.267 por tn, completó el Informe Económico Mensual de Ciccra.