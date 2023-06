Subieron los tipos de cambio financieros y el Central volvió a comprar divisas

El dólar blue se mantuvo hoy estable, por tercera rueda consecutiva, y cerró en la punta vendedora a $490, mientras los tipos de cambio financieros operaron en alza.La divisa paralela cotizó a $490 para la venta y $485 en la compra, con una brecha con el dólar oficial que se ubicó en 103,9%, la menor desde fines de abril.El blue acumula tres jornadas sin subas y acortó la brecha con el dólar MEP o bolsa, que hace una semana era de $33 y ahora se ubica en alrededor de $20.En la bolsa porteña, el MEP, subió hasta los $471,1 y la brecha con el oficial se quedó en 96,5%.El dólar Contado con Liquidación, se comercializó en $474,7 y el spread se ubicó en el 97,1%.El Banco Central realizó compras por US$ 32 millones, por lo que en los dos primeros días de junio consiguió un saldo neto de US$ 86 millones, mientras que en la semana acumuló US$ 631 millones por adquisiciones en el mercado de cambios.Por la tercera etapa del Programa de Incremento Exportador (PIE) hoy se registraron ingresos por US$ 16,1 millones.El dólar Qatar cerró en $503,40 y el turista o tarjeta lo hizo en $ 440,4, según los tipos de cambio que se aplican para gastos en el exterior con tarjetas de débito o crédito.El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva cotizó en $440,4, mientras que el oficial sin impuestos promedió en los bancos privados una cotización de $249,97 y en el Banco Nación concluyó en $250,5.El dólar mayorista, que regula el BCRA, avanzó 55 centavos a $240,85 para la venta, y en la semana subió $5,10, el mayor ajuste semanal desde agosto de 2019.En mayo, el dólar mayorista subió 7,6%, 1 punto porcentual por encima de la corrección final de abril último. Fuente: (NA)