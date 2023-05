El proyecto de monotributo tecnológico avanza en el Senado nacional

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores de la Nación dictaminó hoy favorablemente el proyecto, llegado en revisión de Diputados y enviado originalmente por el Poder Ejecutivo al Congreso, destinado a la creación de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y de un régimen cambiario específico.



El proyecto crea un monotributo tecnológico (Monotech) para los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento y para quienes "participen en competencias de e-sports (nivel profesional)".



El objetivo de la iniciativa es evitar la informalidad de los trabajadores que desarrollan tareas para el exterior, así como aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados.



La medida incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos), indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento.



El proyecto del nuevo esquema tributario propone 3 categorías de ingresos anuales: hasta US$ 10.000, hasta U$S 20.000 y hasta U$S 30.000.



Cada categoría se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas que se abonará, incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios- y el monto a abonar se corresponde con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H, precisaron.



El proyecto considera que el monotributo es "compatible con el régimen General (que es el inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos), con el régimen Simplificado (monotributo) y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Monotech".



Precisa que los monotributistas, además del importe que deban abonar por su categoría, deberán pagar por Monotech el componente impositivo que le corresponden a las categorías más altas del monotributo.



Si están categorizados en I, J y K deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías.



El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el oficialista riojano Ricardo Guerra, aseguró que "la retención en la Argentina de los recursos humanos capacitados especialmente en materia de desarrollo de software es una de las preocupaciones más relevantes del sector, ya que la demanda de profesionales para esta actividad es global".



"Este proyecto está básicamente dirigido a quienes prestan servicios en el marco de la industria del conocimiento. Desarrollan su actividad en la Argentina pero es usufructuada en el exterior y, como contraprestación, perciben su dinero en moneda extranjera", describió.



Guerra aseguró que "los objetivos son recaudar divisas, evitar la informalidad, incentivar el registro tributario y ampliar derechos, porque tendrán cobertura social y aportes previsionales".



El senador radical por La Rioja, Juan Carlos Martínez, anticipó que la oposición no iba a firmar el dictamen y reclamó la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, algo que no fue admitido por el oficialismo que pasó a la firma el dictamen.



"Necesitamos escuchar a más sectores. Pedimos que se invite al ministro del área para que dé su opinión. Aunque reconocemos que este es un proyecto que tiene buenas intenciones", remarcó Martínez.



Además, agregó que la inclusión de esta normativa en el sistema recaudatorio argentino "se da por la anormalidad en la que nos hace vivir este gobierno".



"Sería mejor que no hubiera cepo ni veinte tipos de dólares. Esto se solucionará, si Dios quiere, a partir del diez de diciembre. Salvo que vuelvan a ganar ustedes y siga esta joda", fustigó.