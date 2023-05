Aumentan en 160,89% los subsidios a usuarios de garrafas: cómo anotarse

Programa Hogar: cómo inscribirse para obtener un subsidio en garrafas

La Secretaría de Energía dispuso un incremento en los subsidios a los usuarios de garrafa incluidos en el programa Hogar de un 160,89%, a través de la resolución 458/2023, publicada en el Boletín Oficial.De esta manera,Por su parte, los precios de referencia de venta al público y para el segmento fraccionador y distribuidor aumentaron este mes 3,97%, retroactivo al 8 de mayo, y asimismo se establecieron los valores a partir de 1 junio, 1 de julio y de agosto, con aumentos de 4,03%, 4,01% y 3,99%, respectivamente, para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos.Así, los valores para la garrafa de 10 kilos se fijaron en $ 1.387 (mayo), $ 1.443(junio), $ 1.501(julio) y $ 1.561(agosto) para la venta al público.En el caso de las unidades de 12 kilos, los precios máximos son $ 1.665, $ 1.731, $ 1.801 y $ 1.873 para la venta al público de mayo a agosto.Mientras que en las de 15 kilos serán $ 2.081, $ 2.164, $ 2.251 y $ 2.341 en los meses mencionados.El Programa Hogar fue creado mediante el decreto 470 del 30 de marzo de 2015, y su financiamiento se estableció a través del fondo fiduciario para atender las necesidades de GLP de sectores de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural, que había sido establecido diez años antes con la Ley 26.020.Este beneficio está destinado a todos los hogares sin conexión a la red de gas natural, cuyos ingresos sean inferiores a estos valores:Dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)Tres SMVM si alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad2,8 SMVM si residen en las zonas más frías del país4,2 SMVM si residen en las zonas más frías del país y alguno de sus integrantes posee Certificado de DiscapacidadEn el caso de los, pueden acceder al Programa Hogar quienes estén incluidos en las siguientes categorías:Hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría C (inclusive)Hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive)En la Patagonia, hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive)En la Patagonia, hogares con algún integrante con certificado de discapacidad cuyos ingresos sean hasta Categoría E (inclusive)Las personas que se tengan que inscribir al Programa Hogar por primera vez y vivan en una localidad con cobertura de gas, deben “presentar el certificado emitido por la distribuidora de que no cuentan con conexión de gas”.En tanto, los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, así como también los jubilados y pensionados de hasta un haber mínimo que percibían el Programa Hogar, no deben volver a inscribirse.Por otro lado, es importante aclarar que, si una persona o conviviente solicitó el subsidio por Segmentación Energética no podrán acceder al subsidio por garrafa del Programa Hogar.Ingresar a Mi Anses, con Clave de la Seguridad Social.Verificar que los datos personales y relaciones familiares se encuentren actualizados.En el menú, seleccionar Programas y Beneficios > Solicitar Tarifa SocialElegir la opción Programa Hogar y seguir los pasos.Una vez finalizada la solicitud, descargar el comprobante.Desde la Anses se pondrán en contacto para informar el estado del trámite.