Bonos para jubilados y pensionados: cómo se aplican según el monto de haberes

El Gobierno oficializó el lunes los bonos de $ 15.000 en junio, $ 17.000 en julio y $ 20.000 en agosto para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y de $ 5.000 en cada uno de esos meses para los que perciben entre uno y dos haberes mínimos.Así en junio,tendrá un alza de 20,92% y pasará de $ 58.665 brutos a $ 70.938,24. Más el, recibirán un total de $ 85.938.24. Y. El objetivo es que este segmento no cobre menos que quienes reciben la mínima.Así, para quienes cobren $ 75.000 en junio, el bono descenderá a $ 10.938. Y de $ 5.000 para los que cobren $ 80.938, en todos estos casos sumando $ 85.938.. Y luego se aplica el mismo mecanismo yPor ejemplo, los que tengan un haber de $ 120.000, el bono será de $ 5.000 y con $ 143.000, será de $ 3.876, sumando $ 146.876.En estos totales se consideran también quienes reciben al mismo tiempo jubilación y pensión.El refuerzo de $ 15.000 tambiénEste mismo esquema se repite sólo para los haberes mínimos en julio con un bono de $ 17.000 y en agosto con un bono de $ 20.000. En cambio hasta 2 haberes mínimos se mantiene en los 3 meses en $ 5.000.“El refuerzo de ingreso previsional que se otorga por el presente decreto no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, dice el artículo 14 del decreto. Eso significa que. Y como en los casos anteriores, estos bonos son un refuerzo que no se integran al haber.