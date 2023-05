Horas decisivas: UTA realizará mañana paro nacional si hoy no acuerda salarios

Laen caso "de no obtenerse el incremento" salarial pedido, tras vencer la conciliación obligatoria, aunque aún mantiene laLa UTA anunció hace una semana, tras fracasar las negociaciones con las empresas, que el martes 30 desde las cero comenzará la huelga de 24 horas, en reclamo de un aumento salarial.Desde el gremio que conduce el Secretario General, Roberto Fernández, advirtieron que ""Hoy se vence el plazo de la conciliación obligatoria dictada por cinco días y", explicó el delegado Esteban Simonetta, a Radio Gráfica.El representante gremial recordó que en febrero se firmó el aumento para el primer semestre, pero dijo que es necesario "acomodar" dicho acuerdo a la inflación y sostuvo que "la revisión está trabada".Simonetta agregó que la revisión "no se puede destrabar porque las cámaras empresarias dicen no poder hacer frente a este aumento y que debería estar cubierto por subsidios del Estado nacional"."El modelo de transporte necesita una reforma. En esta crisis, el Estado no puede sostener semejante caudal de subsidios manteniendo a empresarios que hicieron muy buena diferencia en años anteriores.Y detalló que están pidiendo también un aumento para los trabajadores del sector de técnica que "están con salarios muy por debajo de los choferes", para que además sean acogidos en el mismo régimen jubilatorio, y que "se hable de un plan seguridad para los transportes".Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) denunció la "imposibilidad de acordar la recomposición salarial reclamada" en el marco del conflicto.Allí recordaron que los incrementos de "salarios, combustible, repuestos y bienes de capital", entre otros, "deben ser cubiertos mediante las tarifas o los aportes que los gobiernos disponen", siendo "imposible asumirlos" por las empresas "en caso de que ello no suceda"."Las empresas nucleadas en Fatap y los trabajadores -cuyo reclamo reconocemos legítimo- continuarán extremando sus esfuerzos en pos de garantizar la prestación de un servicio esencial para millones de compatriotas, pero debemos advertir que, sin acciones concretas y eficaces de las autoridades responsables de garantizar la regularidad y continuidad de los servicios, aquel esfuerzo será en vano", cerraron