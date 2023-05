Estiman que este año se perderán hasta 25.000 millones de dólares por la sequía

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, advirtió que este año el sector agropecuario liquidará "entre 23 y 25 mil millones de dólares menos" como consecuencia del impacto de la sequía en la liquidación de divisas por parte del campo durante el presente calendario.



En ese sentido, Chemes remarcó que la cifra "sigue siendo cada día menos" y aseguró que "el grueso de esa cifra es la pérdida de la cosecha de granos, como soja y maíz", aunque mencionó que también tienen influencia la carne vacuna y las economías regionales.



En relación al menor valor de la carne en Brasil frente a los precios de nuestro país, Chemes indicó que eso se debe a que "tiene costos de producción más bajos, y está en una expansión muy importante para ganar mercados".



"Todos sabemos que cuando Brasil crece todos los días un poco nosotros hacemos lo contrario, decrecemos", precisó y enseguida añadió: "Tienen una política expansiva que creo que habría que copiarla".



Con respecto a los dólares que el campo le transfirió al gobierno de Alberto Fernández desde su asunción en 2019 hasta la actualidad, que se calculan en 100 mil millones, Chemes indicó que "es real la transferencia de recursos por retenciones, todo lo que generó en materia impositiva y producción del campo" .



De todas maneras, en declaraciones a Radio Rivadavia, afirmó no conocer el destino de esos fondos al expresar que quisieran "saber qué se hizo con toda esa plata".



En ese sentido, el titular de CRA consideró que "ese dinero fue destinado a mantener un Estado más grande de lo que se puede tener" y señaló: "Por eso no vemos que esos recursos se terminen transformando en infraestructura que es lo que necesita el campo, o en medidas que incentiven a producir más".



En función de ese estado de situación explicó su posicionamiento al expresar que "las quejas son a raíz de no estar de acuerdo con todo esto que se ve".