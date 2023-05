Sergio Massa viajará a China para ampliar uso del swap y sumar inversiones

La delegación encabezada por Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, llegará este martes a la ciudad de Shanghái para mantener una agenda intensa que seguirá luego en Beijing y que prevé, junto con la ampliación del acuerdo que ya está en marcha para la utilización de US$ 5.000 millones del total aproximado de US$ 18.000 millones, sumar inversiones en generación de energía, en minería y en transporte ferroviario de carga.También está previsto un encuentro con directivos de la empresa China Gezhouba Group Corporation (CGGC) para monitorear el estado de ejecución de las obras de las represas del río Santa Cruz, como también anunciar el incremento de las exportaciones argentinas en el rubro de la carne y derivados con la apertura de nuevos mercados por parte de la República Popular, informaron fuentes diplomáticas y de Economía.La jornada continuará con una reunión de trabajo junto a los representantes de la Empresa Power China, que tendrá como hilo conductor una batería de proyectos referidos al desarrollo energético del país.En la comitiva que partirá el domingo por la tarde estarán Massa, su par de Transporte, Diego Giuliano; el presidente del Banco Central de la Repúblico Argentina (BCRA), Miguel Pesce; el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; los secretarios de Energía y Agricultura, Flavia Royon y Juan José Bahillo, como también el secretario de Asuntos Económicos y Financieros, Marco Lavagna.Durante su estadía de seis días en dos de las ciudades más grandes de China, Massa mantendrá reuniones con el directorio de las empresas CET-State Grid Corporation, la mayor distribuidora de electricidad de ese país; Tibet Summit Resources (minera); Ganfeng Lithium, la mayor productora de litio de China y la tercera más grande del mundo, y Tsinghan Holding Group (productora de acero y níquel).El objetivo de la sucesión de reuniones es "promover inversiones en distintas provincias argentinas vinculadas con el desarrollo de la minería", informaron desde el Palacio de Hacienda.Massa también se reunirá con diversas autoridades del Gobierno de Xi Jimping y de varios entes gubernamentales, entre ellos el ministro de Finanzas, Liu Kun; su par de Comercio, Wang Wentao; el viceministro de la Aduana, Wang Lingjun; el gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Yi Gang, con quien abordará la cuestión de renovar y ampliar el swap de monedas con China.Otro encuentro relevante, sobre el que están depositadas expectativas, será el que Massa mantendrá con la ex presidenta de Brasil y actual titular del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics, Dilma Rousseff: la cita será el jueves en Shanghái.Desde las prioridades del gigante asiático, un momento clave de la visita será la firma del Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta, que Massa suscribirá en representación del Estado argentino junto con el presidente de la comisión nacional de Desarrollo y Reforma, Zheng Shanjie.La Iniciativa de la Franja y de la Ruta, conocida también como Ruta de la Seda, es un proyecto comercial y financiero que Beijing considera estratégico y que consiste, entre otros puntos, en la facilitación de financiamiento por parte de bancos chinos para obras de infraestructura de gran escala en distintas partes del planeta.La Argentina adhirió a esa Iniciativa junto con decenas de países del mundo, y luego formalizó esa adhesión con la publicación en abril de 2022 del Memorándum de Entendimiento en el Boletín Oficial, que entre otros objetivos apunta a fomentar el uso de las "monedas nacionales" en las inversiones y el comercio bilateral.Entre el martes 30 de mayo y el jueves 1º de junio, Massa concentrará sus actividades en Shanghái, donde se encontrará con los representantes de las empresas privadas y estatales chinas y con Dilma Rousseff; a partir del viernes 2 y hasta el sábado se dedicará a los encuentros con los representantes del Gobierno chino.En Shanghái, la delegación oficial de la Argentina será recibida por el embajador en ese país, Sabino Vaca Narvaja, quien en estas semanas estuvo preparando la visita del titular del Palacio de Hacienda junto con buena parte del staff de la gestión económica: la presencia de Miguel Pesce se explica por la intención de profundizar el swap de los Bancos Centrales y ampliar el uso de los yuanes para evitar la reducción de reservas."En la actualidad estamos usando los US$ 5.000 millones disponibles para el intercambio comercial con China. Ahora estamos negociando para ampliar ese número de libre disponibilidad, siempre dentro del acuerdo general de los US$ 18.000 millones", anticiparon fuentes de Economía.Esta eventual ampliación, en función que los dólares se convierten a yuanes y no generan goteo de las reservas, será uno de los temas que Massa abordará con sus pares chinos durante su visita a ese país.