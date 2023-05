Tras las lluvias, cómo impactan los 200 mm de agua caída sobre la región núcleo

De La Niña al Niño

Especialistas coincidieron en que las recientes lluvias en la región núcleo, que alcanzaron entre 100 y 200 milímetros de agua caída, generan esperanzas de superar la sequía y pensar en la próxima cosecha. Cristian Russo, jefe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), afirmó que lEl sitio Meteored señaló que estas lluvias son las más significativas en mucho tiempo en. Se espera que esta lluvia revierta en gran medida el déficit de humedad en los suelos, justo antes de la temporada más seca del año.Según Russo, durante el otoño. Sin embargo, el evento de lluvias de los últimos días podría cambiar el panorama del trigo no solo en la región núcleo, sino también en gran parte de la región pampeana.Hasta la semana pasada, las intenciones de siembra de trigo habían disminuido un 50% en comparación con el año anterior. Según la BCR, para sembrar trigo se requiere un mínimo del 60% de agua útil en el suelo, aunque los técnicos recomiendan tener al menos el 50%. Con las lluvias de esta semana, se espera alcanzar ese mínimo en tres cuartas partes de la región núcleo.La BCR también planteó que mayo podría finalizar con lluvias que cubrirán entre el 60% y el 70% de la región pampeana, incluyendo Buenos Aires, el sur y el centro de Santa Fe, e incluso existe la posibilidad de que las lluvias alcancen el sur y centro de Córdoba.En el norte y centro de Buenos Aires también se espera revertir la sequía, lo que permitiría condiciones adecuadas para la siembra de trigo. Esto podría llevar a una siembra récord de casi dos millones de hectáreas para el ciclo 2023/24.La transición de La Niña a un estado neutral del fenómeno denominado ENSO (El Niño Oscilación del Sur) ha generado una mayor variabilidad en el sistema atmosférico, lo que se ha reflejado en un aumento en la frecuencia de eventos de precipitación en el centro y norte del país. Aunque aún no se ha formado El Niño, se espera que en el futuro pueda influir en la circulación regional y promover más lluvias en el país.A pesar de las preocupaciones sobre los posibles impactos de El Niño en los cultivos, la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) indicó que las inundaciones no serían una amenaza para la producción de alimentos en Argentina. Según la ORA, el país no se encuentra entre las regiones de especial preocupación por el impacto del fenómeno sobre la producción de alimentos, aunque la provincia de Entre Ríos podría experimentar condiciones más húmedas de lo normal.En general, las campañas agrícolas bajo condiciones de El Niño han mostrado rendimientos con una tendencia positiva, especialmente para cultivos como el maíz. Aunque algunas áreas han experimentado excesos hídricos importantes, el único caso que presentó resultados muy inferiores a la tendencia fue durante la campaña 1986/1987, según señaló la ORA. (El Cronista)