Bahillo pidió al BCRA derogar norma que impide a productores tomar créditos

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, informó hoy que se ha solicitado al Banco Central (BCRA), la derogación de la Comunicación A-7720 por la cual se impedía a los productores sojeros, tomar créditos, si acumulan más del 5% del stock de soja.



El responsable de la cartera rural señaló que "junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, enviamos al Banco Central el pedido de derogación de la circular A-7720 que limita la toma de crédito por parte de productores que acumulan más del 5% de stock de soja".



Bahillo remarcó que "la situación excepcional del impacto negativo de la sequía nos obliga a pensar nuevas herramientas que tengan en cuenta las pérdidas sufridas por las y los productores para incentivar la inversión en la próxima campaña".



El funcionario, en la misiva, puntualiza que "la Comunicación A-7720 plantea situaciones generales, generando algunas injusticias comerciales. No diferencia cual es el destino que el productor le va a dar al cereal que retiene ya que además de preservarlo como reserva de valor, también se lo retiene para asegurar el pago del alquiler del campo".



La nota destaca que "la restricción impuesta por la Comunicación A-7720, está castigando a un productor que está guardando su producción para pagar el alquiler que vence cada 3, 4, 6 o 12 meses y no por una especulación financiera".



Bahillo subrayó que "la norma no consigue el objetivo buscado y genera discriminaciones en el acceso al crédito a productores que no tienen la intención de especular un rédito mayor o bien generar algún perjuicio al Estado".