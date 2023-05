Empleados de Comercio: con aumento y bono, cuánto cobra cada categoría en junio

Cuánto se cobra en junio 2023, categoría por categoría

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó en el marco de la negociación paritaria un aumento salarial trimestral de 19,5% en tres cuotas (abril, mayo y junio).Se trata de un incremento no acumulativo, que será desglosado en tres tramos de 6,5% cada uno sobre los sueldos de marzo de 2023. La primera cuota del aumento se pagó este mes con los salarios de abril, mientras que en mayo y junio se completarán los dos tramos restantes.Además, con el aumento, los empleados de Comercio recibirán un bono (suma fija no remunerativa) de $ 25.000 que se pagará en dos partes iguales: $ 12.5000 en mayo y $ 12.500 en junio.El acuerdo abarca a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).El segundo tramo de los aumentos, de 6,5%, se percibirá en los salarios de junio 2023. De este modo, las escalas salariales quedan así:Los trabajadores dentro de convenio también recibirán la segunda parte de una suma fija de $ 25.000 con la liquidación de mayo, es decir de $ 12.5000, la cual se sumará al aumento.En julio se retomarán las negociaciones para establecer futuros incrementos, según el avance general de los precios de la economía argentina.