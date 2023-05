Impusieron nuevas condiciones para operar con dólares financieros

El Gobierno fijó cambios en la operatoria con divisas, al disponer que quienes adquieran dólares a través de la compra y venta de bonos (MEP o CCL), deberán aguardar 15 días para operar con divisas.



La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la resolución RG 962, que modifica en forma sustancial la operatoria en dólares del mercado local.



A partir de este miércoles, cualquier cliente que genere dólares MEP o Cable por ALs y GDs por pantalla, no podrá usarlos, al igual que ningún otro, por los 15 días posteriores.



Esto implica que si se compran dólares mep o cable usando bonos AL30 y GD30, posteriormente no se podrá comprar ni vender dólares por 15 días (por otro activo que no sea AL30 o GD30).



La Comisión Nacional de Valores sacó una nueva normativa que implica un parking de 15 días para quien compra dólares a través de la Bolsa, tanto en MEP como en contado con liquidación, a través de los bonos AL y GD.



Quien compra MEP deberá esperar otros 15 días para volver a adquirir dólares a través de la Bolsa, si la operación fue realizada a través de los bonos GD30 o AL30, que son los usados por el Gobierno para intervenir en el mercado.



En el Gobierno dicen que es para frenar un rulo financiero que se hacía comprando dólares baratos en la Bolsa y luego revendiéndolos más caros, a costa de las reservas del BCRA.



"Si comprás MEP no vas a poder usar esos dólares y ningún otro por los 15 días posteriores. Si lo hiciste con bonos AL o con GD no vas a podes usar esos dólares ni comprar nada en dólares", detallan en las mesas.



La operatoria invierte el parking, ya que en lugar de esperar en títulos para comprar dólares deja adquirirlos, lo que permite cerrar el precio, y después no se puede venderlos (parking) por 15 días, explican en el equipo económico.