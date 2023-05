“Hay otras carnes en las parrillas del fin de semana”, afirman desde frigorífico

Su historia

Horacio Percunte dirige desde los 19 años un frigorífico más bien chico, que faena unos 1.000 vacunos por mes, además de 300 cerdos y algunos ovinos cuando hay oferta zafrera. Tiene poco más de 30 empleados y está ubicado en la ciudad de Colón.Su planta no solo es muy prolija, sino además tiene mucho valor agregado en el proceso productivo, como consecuencia del empuje que Horacio le puso al desarrollo de la firma que su padre fundó en 1983, cuando regresaba la democracia al país.El padre de Horacio conoció el negocio porque trabajaba en una metalúrgica que abastecía de insumos a mataderos y frigoríficos. Cuando en 1983 se puso en marcha la Ley de Carne en Entre Ríos, vio la oportunidad de hacerse cargo de la planta de faena ubicada en Colón.En 1989 el fundador de la empresa falleció y por dos años se hicieron cargo dos de sus hermanos, pero luego le dieron la posta a Horacio, quien siendo muy joven se transformó en empresario.Percunte tiene hoy 47 años y casi 30 como empresario, conoce muy bien el rubro y está viendo cambios en el consumo que considera que la industria debe acompañar.El titular de El Brillante advierte que esos cambios se están dando desde la demanda. Por eso apostó por la modernización y sumó tecnología que le permitió el despostado y la venta de cortes envasados con baja densidad o al vacío de todas las especies.“Los argentinos están modificando sus formas de consumo. En las parrillas del fin de semana hay otras carnes en gran medida porque el dinero rinde menos, entre los jóvenes prospera el consumo de hamburguesas y además, el que compra cortes, quiere tener más información respecto de su terneza, forma de cocción, de dónde viene y cómo se produjo. A todos esos cambios debe adaptarse la industria frigorífica”, sostiene.El empresario cree que no se puede seguir “vendiendo carne a granel”, una metáfora de la venta por medias reses. “La carne debería venderse con más información, como si fuera una especialidad, con marca también y e información sobre el corte y cómo se produjo”, insiste.Pero para ello hay requisitos previos, se necesitan de condiciones que den lugar a esos cambios “Eso se podría haber dado antes o sería más rápida si el rubro tuviera rentabilidad, pero va despacio porque no se cuenta con el dinero necesario ni hay créditos posibles de asumir. Se requiere primero de un ordenamiento de la macroeconomía”, indicó.Luego agregó: “Si hubiera dinero en la gente, gastaría más en alimentos e ingresaría más dinero a la cadena que podría avanzar en su modernización, pero no es lo que está pasando”.Otra condición necesaria, consideró el empresario, es la apertura a los mercados internacionales. “No puede ser que exportar sea algo tan engorroso, que haya derechos de exportación o un tipo de cambio desdoblado que reduce notablemente el ingreso de dinero al que genera divisas y trabajo”.El empresario dijo que luego del envasado al vació con el que piensan avanzar en el mercado interno apuestan a lograr las habilitaciones para exportar lo más pronto posible. Fuente: (Bichos de campo)