Compran caracoles de jardín para poner en marcha una industria en Entre Ríos

El emprendedor Roberto Brédice está montando su empresa en Gualeguaychú. “Hemos venido a fundar la industria de los caracoles”, dijo y apuntó que “con la extracción de la baba se hacen productos médicos, farmacéuticos, y suplementos. No tenemos que matarlos, los necesitamos”, sostuvo.



Agregó que “las propiedades de la baba del caracol son muchísimas. Es un regenerante celular. Todos creíamos que era solamente para la piel, para uso externo en cosméticos. Luego se utilizó en jarabes. Ahora en las últimas investigaciones, vemos que se traduce en huesos y cartílagos y podemos atacar enfermedades como artritis, osteoporosis. Es una revolución con productos orgánicos y naturales que salen de Entre Ríos. He venido acá para que todo esto se haga en la provincia, ya tenemos acuerdos con laboratorios entrerrianos”.



“En Italia yo fui el primero que hizo baba de caracol, porque antes venía de exportación. Yo tengo una producción de una tonelada al mes que exporto a Europa, conozco muy bien el tema. Para desarrollar aquí, elegí venir a Entre Ríos porque soy un enamorado de esta tierra. El único problema que me encontré es que no hay criadores de caracoles,necesitamos gente que junte caracoles, estamos haciendo campaña por todos lados, lo que hagan nosotros se los compramos”, remarcó.



Añadió Bredice que “es muy fácil, tienen que disponer de un pedacito de hectárea, con una hectárea se pueden hacer dos toneladas al año. Esto beneficia a los pequeños granjeros y pequeños productores. No necesitamos un caracol en particular, es el que aparece en la huerta, en el jardín, el más común, que comen plantas, hojas anchas, acelga, oreja de elefante, lechuga, tallos tiernos, los zapallos, las frutas, uno le puede agregar harina. Un criadero de caracol se hace en una huerta, a los seis meses se ven los caracolitos chiquitos. Para que se haga grande, necesitamos un año, un año y medio”.



El procedimiento con el caracol



“El caracol no se muere, usamos máquinas especiales. Los hacemos enojar por medio minuto y así sacan la secreción, es la espuma que usan para defenderse, pero lo hacemos sin dañarlos y ya está. Se separa esa espuma, esa es la baba, que es diferente a la que usan cuando caminan. Si lo hacés enojar y te pasás la espuma por la herida, es el cicatrizante mejor que tiene la naturaleza. Es un animal maravilloso. La baba no sale de la boca, sale del cuello y por eso cuando cae bañan todo el cuerpo, por eso los caracoles no envejecen”, precisó el empresario en Radio Máxima.



Dijo también que “yo creo mucho en las empresas orgánicas, en la economía circular, acá no hay químicos, es todo natural. Se compra por kilo, a 80 centavos de dólar el kilo, unos 400 pesos”, completó.