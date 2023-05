PreViaje 4: habilitarán este miércoles el crédito de hasta 70 mil pesos

En qué se puede gastar

Economía El gobierno anunciará un aumento en los límites de las tarjetas de crédito

Los límites del beneficio

Los destinos más elegidos

El próximo fin de semana largo se acerca y esta semana tendrá lugar el inicio del Previaje 4. Se espera un marcado movimiento de turistas aprovechando el feriado patrio del jueves 25 y el “feriado puente” del viernes 26.. Según establece el reglamento del programa,Así, si una familia reservó pasajes para viajar a Salta el próximo miércoles, por ejemplo, automáticamente quedará habilitada para canjear su crédito por otros bienes y servicios vinculados al turismo. Si en cambio viajaran el jueves, deberían esperar hasta ese día para tener acceso al dinero.Para hacer uso del reintegro, los beneficiarios deberán tener consigo la tarjeta física que recibieron en sus hogares durante las últimas semanas, aunque también podrán vincularla a la app BNA+ para pagar en los comercios escaneando un código QR. En caso de no haber recibido la tarjeta, podrán hacer el reclamo correspondiente al 0810-555-6100.Desde el Gobierno aclararon que para utilizar la tarjeta no es necesario que los prestadores estén inscriptos en el programa. Además,. En caso de infracciones, se pueden hacer las denuncias correspondientes en al Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor.Es importante aclarar que no necesariamente se debe utilizar el crédito en el lugar de destino. Por el contrario, se puede cambiar por otros bienes y servicios vinculados al turismo en sus lugares de residencia, como en restaurantes y excursiones.En esta edición, el beneficio máximo será de $70.000 por cada persona mayor de 18 años, siempre y cuando los comprobantes estén a su nombre y hayan sido subidos al sistema en la fecha correspondiente (había tiempo hasta el 25 de abril). Además, se exigía un monto mínimo por comprobante de $1.000 y un acumulado mínimo del total del costo del viaje de $10.000.Como se mencionó anteriormente, el crédito será depositado en la cuenta de los usuarios el mismo día que inicia el viaje, pero podrá ser utilizado como mucho hasta el 31 de octubre de este mismo año.Cabe aclarar, que los beneficiarios recibirán hasta un 50% de reintegro, pero los afiliados al PAMI accederán a devoluciones de hasta 70%.De acuerdo a los datos divulgados por el Ministerio de Turismo y Deportes, los destinos más elegidos cubrieron todo el país. Esta vez, el 11,9% de las reservas fueron para viajar a Bariloche, el 11,8% a Puerto Iguazú y el 10,5% a Salta.En cuarto lugar, con un 6,3%, se ubicó la Ciudad de Mendoza, seguida por Ushuaia (6,1%), Termas de Río Hondo (5,2%), CABA (5,2%), El Calafate (4%), Mar del Plata (2,1%) y Villa Carlos Paz (2,1%).“En estas cuatro etapas, alcanzamos a siete millones de turistas, generando un impacto económico superior a los $250 mil millones”, aseguró el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. (