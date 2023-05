Empresas argentinas participaron en la mayor feria de alimentos de China

Un conjunto de empresas argentinas participó en China de la mayor feria de ese país del sector de alimentos, coordinadas por la Cancillería argentina.



De esta manera, la Cancillería coordinó la presencia nacional en SIAL China, en que 14 empresas argentinas participaron de uno de los eventos internacionales más importantes de la industria de los alimentos.



El encuentro tuvo lugar entre el 18 y el 20 de mayo en Shanghái.



Desde Cancillería destacaron que "SIAL China constituye la mejor opción para establecer y profundizar las relaciones comerciales con los principales importadores y distribuidores de alimentos y bebidas de China, que congrega un fuerte entusiasmo entre el público del sector privado".



Por su parte, el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz, resaltó que "la participación de empresarios y empresarias argentinas en SIAL China da cuenta del potencial de nuestro sector agroalimentario y su capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria global en un contexto de mayor demanda de alimentos".



"Estar presentes en esta feria fue fundamental para continuar fortaleciendo lazos comerciales con Asia”, aseguró Merediz.



En tanto, Leonardo Bonomo, director de Bodega Valle del Indio (Con-Ele SRL), dijo que “para una pequeña o micro empresa es imposible pensar en el mercado exterior si no es a través del apoyo del Estado argentino, que en nuestro caso nos permite tener visibilidad en mercados como China, ya que sin este apoyo no podríamos estar presentes”.



La delegación argentina estuvo constituida por 14 empresas provenientes de las provincias de Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Se trató de las empresas del sector de alimentos: Conarpesa Continental Armadores de Pesca SA, Granja Tres Arroyos SA, Con-Ele SRL, Mar-Kres SRL, Bodega Raffy SRL, Argex International SA, Casarena Bodega y Viñedos SA, Noelma SA, Fertisolutions SA, Companía Mercantil Agrosud LTDA SAICF, Juerui International Trading Co. Ltd., Maniagro Argentina, Eduardo Stertz e hijos SRL y JTF Ganadera SRL.



China es un socio muy relevante para la Argentina, y el segundo destino de las exportaciones del país -3ro si se considera la UE agrupada- y el principal origen de nuestras importaciones.



En tanto, "el principal producto exportado durante 2022 fueron los porotos de soja mientras que, en segundo lugar, se ubicó la carne bovina dos productos que concentraban el 73,5% de las exportaciones a China de 2019, mientras que en 2022 ese porcentaje se redujo a 62,7%", precisaron.



Asimismo, señalaron que "durante el 2022, 693 empresas exportaron a China, por lo cual se busca no solo que el número de estas empresas aumente, sino también que exporten al país asiático con una presencia estable a lo largo del tiempo".