Gobierno de EE.UU. hizo nueva aclaración sobre el billete de dólar “cara chica”

En la Argentina, los dólares de "cara chica" se pagan a menor valor que los "cara grande". La diferencia entre unos y otros es su fecha de emisión, mientras los primeros fueron lanzados en 1914, los segundos son más modernos, datan de 2013.Se trata de billetes de US$ 100 que tiene la cara de Benjamin Franklin, y la denominación "cara chica" se debe a que en los billetes más viejos esa imagen es más pequeña que en las ediciones más actuales.En las últimas horas (aunque no es la primera vez), la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por su denominación en inglés) publicó una aclaración al respecto."No hay necesidad de cambiar el diseño anterior #UScurrency (es el feed de Twitter de la moneda estadounidense) por diseños más nuevos”, advierte la cuenta oficial sobre la moneda estadounidense. Y enseguida confirma queEn otro posteo fueron incluso más directos: "No es necesario comerciar con billetes de diseño antiguo. Todo #UScurrency".El @uscurrency es una cuenta oficial del gobierno de los Estados Unidos en Twitter que "se usa para informar al público sobre la moneda estadounidense".Pero más allá de la aclaración, en nuestro país,, publica el diarioEn el caso de los billetes de US$ 100, los primeros se lanzaron al mercado en 1914, y sigue vigentes, se renovaron en 1996 (guardando la misma apariencia, pero cambiando de tamaño y con mayores medidas de seguridad), y los más nuevos se comenzaron a imprimir en 2013.Este es un tema que no sólo preocupa a nivel local, si no es un debate que se extiende por el mundo, por eso abundan las aclaraciones que salen desde la misma Reserva Federal (incluso). "Es política del gobierno de EE.UU. que todos los diseños de #UScurrency sigan siendo de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido", detallan.