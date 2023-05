El dólar blue retrocedió y los financieros se dispararon por encima del informal

Sin intervención del Banco Central, la cotización de los dólares financieros se disparó hoy por encima del 7% y superan al blue, que retrocedió a $486.El dólar CCL -operado con el bono GD30- sube $33,08 (+7,33%) y alcanza los $487,45. La brecha es del 109,9% con el tipo de cambio oficial.El dólar MEP sube $25,43 en la jornada (+5,7%) hasta los $469,51. Y la brecha se ubica en el 102,02%.Estas subas responden a una ausencia de la intervención oficial en las primeras operaciones del día, explicaron cambistas. “El BCRA no apareció en la plaza de los financieros. Por eso están subiendo fuerte”, indicaron.El Gobierno venía controlando los dólares financieros desde hace varias semanas a través de la intervención en el mercado de los bonos que se utilizan para la compraventa de los tipos de cambio bursátiles, pero ahora decidió frenar su presencia."En la medida que no se tomen medidas concretas vamos a ver un dólar con tendencia al alza", señaló el analista Salvador Vitelli.Consideró que dada la velocidad de deterioro que se ve en ciertas variables de la economía, el inversor se vuelca a esa divisa.En las últimas semanas, la plaza financiera argentina muestra selectividad con toma de coberturas en activos y dólares dado el incierto panorama económico y político.El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- aumentó 52 centavos y finalizó a $485,82.Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales por persona.Por su parte, el dólar ahorro o dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- avanzó 43 centavos a $400,80.En tanto, el mayorista, que regula directamente el BCRA, subió 70 centavos hasta los $232,35 para la venta.El Banco Central cerró hoy con un saldo positivo de US$51 millones, con lo que extendió la racha de compras a diez ruedas consecutivas, en una jornada en la que el dólar soja aportó más de US$ 56 millones.Los resultados de hoy se dan tras la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), con un tipo de cambio diferencial temporal de $300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales.Fuentes de mercado precisaron que, gracias a la serie de compras que concretó el BCRA, el balance de mayo ahora registra un saldo positivo de US$ 51 millones, y de esta manera, la autoridad monetaria logró compensar las ventas de las primeras ruedas del mes.En el marco del denominado dólar soja se concretaron operaciones por cerca de US$ 56 millones, precisó el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. Fuente: (NA)