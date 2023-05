Qué días hay descuentos de hasta $2.400 en YPF, Axion y Shell para cargar naftas

El descuento en combustibles de YPF

Cómo se carga plata en la App YPF

Descuentos en combustibles Axion

Descuentos en combustibles Shell

YPF, Axion y Shell ofrecen distintos beneficios y descuentos para quienes carguen nafta o diésel premium en sus estaciones de servicio, con hasta $2.400 de reintegro por mes.La petrolera estatal tiene disponible App YPF para celulares con sistemas iOS (iPhone) y Android. Se descarga gratis en la tienda de aplicaciones y se instala en segundos, colocando datos personales ya que se debe crear una Clave Virtual Uniforme (CVU). Se trata de una billetera virtual -como Ualá o Mercado Pago- con la que los usuarios pagan el consumo de combustibles escaneando el código QR.Allí se puede adherir la tarjeta de débito o crédito, por ejemplo, y así evitar el uso del plástico con la persona que atiende en la estación, facilitando la atención y reduciendo el tiempo de espera a la hora de pagar.Cada vez que abones tu carga de combustible con la App YPF, podés tener hasta 10% de reintegro en la compra los días martes y sábados, con un tope de $500 semanales ($2.000 por mes). Válido para Infinia nafta e Infinia diésel.Un dato a destacar es que los socios del Automóvil Club Argentino (ACA) pueden tener un 5% adicional en las estaciones adheridas, mientras que con Los Andes Pass tenés un 12% de descuento los martes y sábados (crédito o débito) y 15% todos los días (dinero en cuenta).Recordá que con tus comprás sumás puntos para Serviclub, Full y Boxes, además del canje de productos especiales.El tope semanal de reintegro es de $500, lo que eleva el total a $2.000 mensuales.-Elegir la opción “ingresar dinero” o desplegar el menú lateral e ingresar a “Mi billetera”.-Allí elegir “ingresá dinero y usalo para pagar” y aparecerá la posibilidad de crear una cuenta.-Será necesario tomar una selfie para que se pueda validad la identidad ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper).-Ingresar el CUIL.-Con estos pasos la cuenta ya queda habilitada y allí se podrá transferir dinero desde otras cuentas bancarias. En el futuro incluirán la posibilidad de cargar saldo por Pago Fácil y Rapipago.Con el dinero en la cuenta de YPF ya podrá efectuarse el pago en las estaciones y recibir el descuento.Con la app Modo tenés 10% de descuento los días miércoles, con tope de reintegro semanal de hasta $600 ($2.400 mensuales), pagando con tarjeta de crédito, débito y prepagas a través de la app. Incluye a clientes de bancos como BBVA, ICBC, Patagonia, Santander, Supervielle, Galicia, Macro, Nación y HSBC, entre otros.Con la app BNA+ (Banco Nación) hay 10% de descuento los días viernes, con un tope de $1.000. Mientras que con Brubank y tarjeta American Express se mantiene también un 10% de descuento.Además, la empresa tiene un nuevo programa de fidelización, que permitirá a los clientes adheridos que realicen cargas de combustibles, compras de lubricantes Castrol o productos de las tiendas Spot!, acumular puntos para subir de nivel y acceder a promociones y bonificaciones exclusivas.A diferencia de otras aplicaciones, ON se destaca por sus atributos de personalización, debido a que premia al usuario y le permite alcanzar diferentes niveles gracias a la frecuencia de uso y a la geolocalización.Respecto a la frecuencia de uso, cabe destacar que el usuario no tiene que acumular una cantidad innumerable de puntos para acceder a un descuento o a un premio. A través de esta modalidad, el cliente desde el momento que se descarga la aplicación ya puede experimentar los beneficios, con propuestas mejoradas a medidas que se asciende de nivel.Asimismo, el uso de geolocalización le acercará al cliente los mejores descuentos en base a su ubicación, lo que fomenta e impulsa la alianza de Axion con negocios locales.El programa ON tiene una amplia variedad de beneficios que se adecuan a los gustos y deseos de los consumidores. Se destacan, los descuentos en productos Axion energy, Castrol o Spot! y beneficios en distintos rubros como entretenimiento, supermercados, eventos deportivos, tecnología y turismo, entre otros.-15% en combustibles Axion desde que se descarga la app, con un tope de reintegro de $600.-10% lunes y jueves en Quantium, con tope de reintegro de $600.-Múltiples sorteos por entradas para shows en el Movistar Arena y otros espectáculos.Shell venía ofreciendo para quienes pagan desde Shell Box, la app de la marca, la chance de ahorrar un 10% en las cargas de combustibles V-Power todos los miércoles, con un tope de descuento de $500 por vez.Ahora, producto de una alianza con Cencosud (firma dueña de los súper Jumbo, Disco y Vea), también los jueves permitirán cargar V-Power con 10% de descuento.La misma app permite acceso a otros beneficios en indumentaria y otros rubros. Fuente: (Los Andes)