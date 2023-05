Los precios mayoristas subieron 6,9% y el costo de la construcción avanzó 7,8%

El índice de precios mayoristas subió en abril 6,9%, mientras que el costo de la construcción marco un incremento de 7,8%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).De esta manera, el primer cuatrimestre del año cerró con un alza del 28% en el índice que mide la evolución de los precios mayoristas, y del 27,3% en el caso de la construcción.En los últimos 12 meses los precios mayoristas aumentaron 103,9 % y el costo de la construcción 113,4%, detalló la dependencia oficial.De esta manera, el Indec concluyó con la difusión de los índices relacionados con la evolución de los precios que inició la semana pasada cuando dio cuenta que en abril el segmento minorista se registró un alza del 8,4%.En la suba de precios mayoristas se anotaron incrementos del 7,9 % en los productos primarios; 6,4% en los manufacturados; 9,2 % en los importados y 7,7% en el costo de la energía eléctrica.Entre los bienes Primarios, en abril se destacó la suba del 9,4% en los productos agropecuarios; del 7,6% en pesqueros; 9,3% en minerales no metalíferos; y 5,5% en petróleo crudo y gas.En tanto, entre los Manufacturados los incrementos que más sobresalieron se dieron en los rubros Alimentos y Bebidas, con una suba del 7,5%; Refinados del petróleo, 4,1%; Químicos, 6,3%; Textiles, 3,8 %; Caucho y Plástico, 6,9%; y Vehículos automotores, 7,3%.En los últimos 12 meses, y con una suba acumulada del 103,9 % en los precios, se destacaron la alzas del 128,6% en Aparatos eléctricos; 118% en Máquinas y Equipos; 122,8% en Papel y sus productos; y 123% en Tabaco.Entre los productos primarios, las subas interanuales alcanzaron al 128,6 % en Minerales no metalíferos; 96,8% en Agropecuarios; 92% en Petróleo crudo y gas; y 84,9% en pesqueros.En cuanto a la construcción, la suba del 7,8% de abril estuvo impulsada por un incremento del 10,8% en Gastos generales, vinculados a los servicios que se dan en las obras, al 7,9% en la mano de obra, y del 7,1% en materiales.En los últimos 12 meses, y con una suba del 97,9; los Materiales subieron 98,3%, la Mano de Obra 99,1% y los Gastos Generales el 89,5%.Durante el cuarto mes del año se registraron subas del 11,8 % en Aberturas metálicas y rejas; 10& para pisos de alfombra; 9,8 % en caños y accesorios; 9,1 % en equipos para incendio; 8,8% tanto para Grifería y llaves de paso, como cables y conductores de media y baja tensión.En el sector de "gastos generales" se destacaron las subas del 13,4% de Pala cargadora; y 12,2% en el alquiler de Volquetes.Con una suba del 113,4% interanual, el rubro "Mano de Obra" se colocó incluso por encima del promedio -con un alza del 119 %-; seguido por los precios de los Materiales, 109,6%; y el rubro Gastos Generales, con un incremento del 106,3% en doce meses.En el plano de las expectativas, el 26,9 % de los empresarios de la construcción consultados por el Indec que se dedican mayoritariamente a realizar obras públicas, consideraron que el nivel de ejecución aumentará hasta junio, contra un 20,9 % que prevé algún tipo de merma, mientras que el restante 52,7% no anticipó variantes. Fuente: (Telam)