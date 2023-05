La utilización de la capacidad instalada en la industria creció a 67,5% en marzo

El nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) fue de 67,5% en marzo, lo que representó un incremento de 8 décimas respecto al 66,7% de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Además, la UCII de marzo resultó superior en 1,5 puntos porcentuales respecto al de febrero pasado, agregó el organismo.El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas.Para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada.Los rubros que presentaron en marzo niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al promedio general fueron Refinación del petróleo, 85,1%; industrias Metálicas básicas, 79%; Papel y cartón, 76,9%; Minerales no metálicos, 76,3%; Industria automotriz, 72,5%; y Sustancias y productos químicos, 72,1%.Por su parte, los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron Edición e impresión, 62,5%; Tabaco, 61,3%; Alimentos y bebidas, 61,3%; Caucho y plástico, 58 %; Metalmecánica, 57,3%; y productos textiles, 52,5%.De esta manera, la UCCI se correspondió con lo que pasó con el nivel de actividad que registró en marzo un incremento de 3,1% en relación a igual mes de 2022, y 3,4% por encima de febrero pasado, mientras que el acumulado del primer trimestre marcó una mejora del 2,8%.En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron subas en Vehículos automotores, carrocerías, y autopartes, 17,4%; Industrias metálicas básicas, 8,4%; y Otros equipos, aparatos e instrumentos, 17,2%.También presentaron incrementos Refinación del petróleo, 17,2%; Maquinaria y equipo, 7,1%; Prendas de vestir, cuero y calzado, 7,1%; Minerales no metálicos 5,8%; Productos de metal, 6,8%; y Muebles y colchones y otras industrias manufactureras 7,8%.Por el contrario, mostraron retrocesos las divisiones Sustancias y productos químicos (3,6%); Madera, papel, edición e impresión, 4,2%; Textiles, 0,7% y Alimentos y bebidas, 0,8%.En lo que respecta de manera específica a la actividad industrial en Alimentos y bebidas, la sequía fue uno de los factores que más impactaron en esta división, ya que la molienda de oleaginosas y la producción de vinos fueron las que más bajaron en el cotejo interanual, con retrocesos de 21,3% y 20,9%, respectivamente.Por el contrario, la actividad en el sector frigorífico (carne vacuna) creció 10,9% y la de yerba mate y té avanzó 2,9% interanual.En cuanto a las expectativas, el 25,4% de los empresarios industriales consultados por el Indec aseguraron que la demanda interna continuará en alza al menos hasta junio inclusive, mientras que la misma proporción, 25,4%, anticipó una baja y el restante 49,2% dijo que no esperaba mayores variantes.Días atrás, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, dijo que el sector automotor, con un crecimiento interanual del 21% en abril, es "un ejemplo de lo que se puede hacer industrialmente en el país".De Mendiguren destacó, en declaraciones a Télam, que la industria automotriz "no es un sector más: es un sector ejemplo de lo que podemos hacer industrialmente en el país, y con el cual hemos trabajado en hacer una política de Estado para hacerlo más competitivo a nivel mundial, en acuerdo con empresas y trabajadores". Fuente: (Télam)