Algunas petroleras suben precio de combustibles: YPF aún no confirmó su decisión

Reunión en Secretaría de Energía

Meses atrás, las petroleras acordaron con el gobierno nacional incluir los combustibles dentro del Programa Precios Justos y establecer un incremento mensual de 4% en los precios. La medida rige desde abril y hasta agosto.Esta suba de precios se aplicaba los 15 de cada mes, pero aún no se hizo efectiva. Según se informó, la empresa Puma será la primera en aplicar el incremento y lo haría desde la medianoche. Se espera que Shell y Axion repliquen la medida en las próximas horas o días.Respecto a YPF, Alejandro Lew, CFO de la compañía, aseguró que los precios internacionales de los combustibles “hallaron un grado de paridad con los valores locales en los surtidores” y estimó que no sería necesario otro aumento, aunque no descartó continuar con las alzas de 4% mensuales que se acordaron con el Ministerio de Economía.“Continuamos con nuestra estrategia de ajustar los precios de los combustibles locales de manera de mitigar el efecto de la depreciación de la moneda, al tiempo que se reduce o evita agrandar la brecha entre la cotización de los combustibles locales frente a las paridades internacionales”, sostuvo Lew durante una presentación con inversores de la compañía.Consultado por la perspectiva de precios para los próximos seis meses y la continuidad de los combustibles en Precios Justos, Lew contestó: “Pudimos aumentar los precios por lo menos una vez al mes. Estamos intentando, como mínimo, seguir la evolución de la devaluación de la moneda y tratar de mantener nuestros precios en dólares tan estables como sea posible”, concluyó el ejecutivo de la petrolera estatal.Este martes la secretaria de Energía, Flavia Royon, convocó a los representantes de las petroleras a una reunión para discutir un posible congelamiento de precios de la nafta y el gasoil en el surtidor. Hasta el momento, no hubo nuevas definiciones.Cabe recordar que ya se logró pactar dos tandas de Precios Justos para los combustibles. La primera fue entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, donde hubo un incremento mensual del 4% hasta febrero y 3,2% en marzo.La segunda tanda está vigente y va desde abril hasta agosto. Implica un incremento mensual del 4%.El acumulado de los aumentos de combustibles para el período enero-agosto de 2023 estará entre 36% y 37%, teniendo en cuenta las previsiones de los dos acuerdos de precios anunciados. (Clarín)