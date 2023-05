Alquileres en Paraná: el departamento de un dormitorio es el más solicitado

Alquilar o poner en alquiler un inmueble hasta hace unos años era un negocio rentable tanto para el inquilino como para el propietario. Sin embargo, la aparición de una Ley generó distorsión y un incremento excesivo en los precios y costos.Ante este panorama, la presidenta del Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios de Entre Ríos,, estuvo presente en, programa que se emite en, y habló sobre esta problemática que se vive hoy en día en Paraná y el resto de la provincia.En primer lugar, recordó cómo se realiza una actualización del precio de un departamento: "La Ley de alquileres establece que el índice para actualizar el precio de los alquileres en un promedio entre la inflación y el índice de los salarios. Entonces le queda alto al inquilino y bajo al propietario".De ese modo, la mujer reflexionó: "Al propietario, sus costos fijos y de vida se ajustan al índice de la inflación y al inquilino, generalmente, si es un asalariado sus ingresos se relacionan directamente al aumento del salario. Sin duda no es un aumento del 100%. Entonces, ¿qué pasa con el propietario? Lo mismo. Sus costos suben al costo de la inflación, pero sus ingresos no".Además, Armándola aseguró qué problemas trae esta normativa: ". Genera una situación de incertidumbre y de malestar el hecho de no saber a cuánto va a terminar variando esa ecuación en toda la familia".El costo para entrar es el mes de alquiler por adelantado, la garantía y pagar el sellado ?es el 1,4 por ciento del contrato. En ese sentido, aclaró que un departamento de un dormitorio ronda los "60 0 70 mil pesos", además de tener en cuenta los amenities, el lugar, las expensas y las tasas.Al mismo tiempo, la titular del Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios de la provincia reveló cómo se tratan las garantías: "Ahora lo que se hace es recibo de sueldo que sumen el total que pueden garantizar el cobro de la persona". Además, aclaró: "Tiene que cubrir el porcentaje la ley que es embargable para ser garante".En cuanto a los honorarios, afirmó que siempre los paga los inquilinos porque "el propietario paga la administración del inmueble". En ese sentido, reveló que este último punto es el 10% del alquiler por mes.Acerca de qué es lo que más se alquila en la capital provincial, manifestó: "".Asimismo,. En esa medida, replicó que "el garante tiene que servir y responder si el inquilino no lo hace".