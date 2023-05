Los consumidores pagaron en góndola 3,9 veces más de lo que cobraron productores

Mientras los argentinos aún digieren el 8,4 por ciento que arrojó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) para abril con una inflación interanual del 108,8 por ciento, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) difundió este domingo el Indice de Precios en Origen y Destino (Ipod) a partir de datos aportados por todas las economías regionales del país. El mes pasado, los precios de los agroalimentos se incrementaron casi cuatro veces desde el campo a las góndolas. Es decir, que los consumidores pagaron 3,9 pesos por cada 1 peso que recibió el productor.



El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), arrojó que los consumidores pagaron $3,9 (góndola/destino) por cada $1 que recibieron los productores por los agroalimentos que componen la canasta.



El mismo informe establece que la participación del productor explicó el 23% de los precios de venta final, y los productores de huevo tuvieron la mayor participación (52,9%), mientras que la menor fue para los de limón (5,9%).



En cuanto a la canasta ganadera, el comportamiento de los precios en los 5 productos y subproductos que la integran implicó que el consumidor abonó 3 veces más de lo que recibió el productor.



Respecto de la canasta frutihortícola, los precios de las 19 frutas y hortalizas que integran la canasta IPOD se multiplicaron por 6,7 veces en abril, un 13% más respecto a marzo, “ incremento explicado, en gran parte, por productos como la lechuga, el pimiento y el tomate redondo”, señalaron desde CAME.



De acuerdo al reporte de la entidad, los productos que presentaron mayores brechas IPOD mensuales fueron el limón (16,9 veces), la cebolla (15), la naranja (10,1), la mandarina (6,9) y la zanahoria (6,7).



En el caso del limón, que registró la mayor brecha en abril entre los precios de origen y destino, “os precios disminuyeron en ambos extremos de la cadena: productor (-24,3%) y consumidor (-15), en tanto que en origen, la caída respondió a los bajos precios registrados en Salta y Tucumán, ya que los productores están vendiendo en el mercado interno a precio de costo -o incluso inferior-, al disminuir las exportaciones por la suba de costos internos y pérdida de competitividad”, explicaron desde CAME.



Los que registraron menores brechas IPOD en ese mes fueron, tres de origen animal, una fruta y una hortaliza: el huevo (1,9 veces), el pollo (2,3), la frutilla (2,8), la acelga (3,1) y la leche (3,3).