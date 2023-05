Bajan 9 puntos porcentuales el costo del financiamiento con Ahora 12

Economía Buscan dar un nuevo rol al Mercado Central para incrementar oferta de productos

Una baja de 9 puntos porcentuales en el costo de financiamiento de las compras de productos nacionales realizadas a través del programa Ahora 12 es una de las medidas dispuestas por el Ministerio de Economía para sostener el nivel de consumo.“Bajará 9 puntos porcentuales el costo del financiamiento en 12 cuotas”, precisaron fuentes del Palacio de Hacienda al brindar detalles de la batería de medidas que se decidieron poner en marcha para desde esta semana para “rencauzar la macroeconomía”.Aunque todavía no se sabe cómo se financiará la baja de la tasa para las 12 cuotas, González afirmó que "es preferible que lo haga el Estado y no los bancos", y dio por sentado que la financiación "no va a ser de los propios comerciantes" porque hoy no tienen resto económico para ello.A fines de diciembre de 2022, el Ministerio de Economía informó que se extenderá el programa hasta el 30 de junio de 2023 para las compras en cuotas con tarjeta de crédito. Algunos productos de origen nacional ya tienen financiamiento de 3, 6 y 12 cuotas.El límite disponible para las financiaciones en cuotas estará determinado por el tope fijado por la emisora de la tarjeta de crédito con cada uno de sus usuarios.El Poder Ejecutivo justificó la extensión del programa al señalar que resulta necesario "continuar con la implementación de acciones concretas tendientes a seguir fortaleciendo el mercado interno y a ampliar el acceso a bienes y servicios, a través de mecanismos que permitan estimular la demanda mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento".