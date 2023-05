Inflación en los almacenes: “El consumo se ha retraído”, confesó comerciante

Los tres productos que la gente sigue comprando

Finalmente, el Indec publicó este viernes los datos de la inflación, que dio un 8,4% de inflación en los precios en el mes de abril. A raíz de esta cuestión, uno de los lugares que comúnmente recurre la gente son los almacenes de barrio. Hasta allí fue, que dialogó con el dueño de un local en Paraná para conocer su opinión sobre el incremento de los productos.. En otras crisis que hemos tenido, los almaceneros igual vendíamos bien. En aquella época no había cadena como hay ahora de los hipermercados”. Además, agregó que ahora, donde nosotros no tenemos acceso”.Sobre la forma en que acceden a las compras los comerciantes, expresó: “. Por ejemplo, que con Banco Nación le hacen el 35% de descuento la gente espera a ese día para hacer la compra semanal”.Sobre los precios que más se remarcó en las últimas semanas, sostuvo que “. Todos los días vienen precios nuevos de todo. Gaseosas y cerveza, que recibí los precios, pero no lo actualicé”.Sobre el tiempo que le lleva remarcar los precios en las góndolas, el dueño del almacen destacó: “Tenemos más tiempo remarcando los precios que lo que ocupamos en vender”. De todas formas, negó que le interese subir los precios de los productos que vende.Más allá de la inflación, la sociedad tiene algunos productos que no ha dejado de consumir, sea el precio que tenga. En ese sentido,