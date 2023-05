ANSES: cómo tramitar AUH para cobrarla en junio 2023

Quiénes pueden cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite cobrar la Asignación Universal por Hijo a padres o tutores que estén tengan niños menores de 18 años a cargo.Quienes cobren la Asignación Universal por Hijo también tienen pagos extras como la Tarjeta Alimentar de $17.000, $26.000 o $34.000 y un descuento en la tarjeta SUBE del 55%.Para cobrar todo esto, deben cumplir con una serie de requisitos y realizar un trámite en ANSES.Padres o tutores que estén tengan niños menores de 18 años a cargo y sean:DesocupadosTrabajadores no registrados o sin aportesTrabajadores de casas particularesMonotributista socialSer argentino, naturalizado o extranjero con residencia legal en el país.Tener hijos menores de 18 años a cargo, ya sea como padre, madre, tutor o curador.Los ingresos del grupo familiar no deben superar ciertos límites establecidos por ANSES.Los hijos deben estar escolarizados y asistir regularmente a la escuela.Los hijos deben tener al día su calendario de vacunación obligatoria.En caso de tener un hijo con discapacidad, no hay límite de edad.Para recibir el beneficio, el menor debe estar escolarizado y tener al día su calendario de vacunación.Los padres o tutores deberán presentar anualmente la Libreta de la Asignación Universal para verificar la asistencia a la escuela, los controles de salud y el calendario de vacunación al día de sus hijas e hijos, lo que les permite acceder al cobro del 20% acumulado durante el año anterior.Para tramitar la Asignación Universal por Hijo de ANSES es necesario que los datos personales y de los vínculos familiares estén registrados y actualizados en la ANSES.Esto se corrobora ingresando a la página de Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.Cuando se acrediten los vínculos, podrán cobrar la Asignación Universal por Hijo.El solicitante deberá reunir la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de tus hijas y/o hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar) y presentarla en una oficina de ANSES sin turno previo.Una vez que la solicitud haya sido aprobada, se podrá cobrar la Asignación Universal por Hijo.El plan se cobra a través de una cuenta bancaria a nombre del tutor/padre responsable o a través de una tarjeta de débito mediante un calendario de pago según terminación de DNI.