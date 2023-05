Junto con el aumento y el bono, muchos jubilados cobrarán otro plus en junio

Economía Publicaron el decreto de aumento del piso del Impuesto a las Ganancias

Por el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en junio (sube de $ 84.512 a $ 87.987),Ese importe($ 70.938 + 15.000 + 1.211).En junio el SMVM sube a $ 87.987, según la Resolución N° 5/2023 de Trabajo.Luego en julio y agosto el pago de esa diferencia podría aumentar si vuelve a subir el valor del SMVM.. Ahora en junio esos plus quedan sin efecto y percibirán los $ 1.211, más el bono de $ 15.000.Desde que se aprobó ese plus transitorio se pagó en los meses de enero-mayo y de julio a noviembre de 2018; en agosto y en octubre- noviembre de 2019, en octubre y noviembre 2021, en agosto, en octubre, noviembre y diciembre 2022 y en enero y febrero y en abril y mayo 2023.. Cobrarán en junio el nuevo haber mínimo $ 70.938 más los $ 15.000 de bono, un total de $ 85.938 versus los $ 73.665 que cobran este mes de mayo, señala la publicación del diarioLos jubilados y pensionados con haberes más altos no reciben este suplemento y tampoco el bono de hasta $ 15.000 que abarca a los que cobran hasta dos haberes mínimos.