Parecía que La Niña se iba, pero continúa rondando: “Los suelos siguen en rojo”

Sociedad De qué se trata el fenómeno del Niño y cómo impactará en Entre Ríos

Déficit de agua

La mirada en mayo

El trigo, en espera

Las organizaciones internacionales especializadas en la investigación del clima coinciden en que, en la actualidad,La traducción es que La Niña ya se fue después de tres campañas incidiendo negativamente en la producción agrícola y ahora se está en un período de transición hacia lo que sería el arribo de El Niño a partir del segundo semestre, lo que significaría una recuperación del régimen hídrico.De acuerdo con un informe para la zona núcleo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), abril era un mes clave,, con un promedio histórico que se sitúa en 120 mm.El saldo con el que finalizó el mes desilusiona:tienen en sus suelos las condiciones más secas de los últimos 30 años. Lamentablemente, gran parte de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos está en una situación muy comprometida”, advierte la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa rosarina.Incluso la GEA sostiene que, período en que el déficit hídrico provocó que un millón de hectáreas quedaran sin sembrarse.El reporte agrega que. El problema es que, para compensar el déficit que deja abril, estos guarismos“El déficit pluvial transferido a mayo requerirá”, resume el consultor de la BCR, Alfredo Elorriaga.Pero agrega: “Hoy, en este momento, no hay argumentos para decir que mayo pueda dejar lluvias por encima de la media. Tampoco para pensar en menos milímetros. Lamentablemente,y, dependiendo de la región, en pocas ocasiones se duplicaron esos guarismos”.Ante este panorama,La GEA insiste en que las encuestas siguen señalando una: si lloviera, seguramente la superficie sería buena porque los productores tienen necesidad de recurrir al cereal para recuperar las pérdidas del último ciclo.”, reconoce un técnico de Cañada de Gómez.“El suelo está seco. En los primeros centímetros del primer metro hay algo de humedad, pero en profundidad, hasta el segundo metro no hay nada.”, añaden desde Bouquet.En los alrededores de Rosario agregan: “Una tercera parte de los productores le tiene terror al trigo por la inversión que se hizo el año pasado y el fracaso productivo que dejó y no lo va a sembrar. Otro tercio sí —al menos para multiplicar semilla—; y del tercio restante, una mitad está expectante por las lluvias de mayo y podría hacerlo”.. Fuente: (Infocampo)