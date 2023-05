Redrado enumeró tres medidas clave para “derrotar a la inflación”

El secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Redrado, planteó esta noche "tres medidas para derrotar a la inflación" y en ese aspecto indicó que se debe tener "emisión cero de pesos con un Banco Central independiente, déficit cero y tipo de cambio único".



Asimismo, vaticinó que la inflación de abril se va a ubicar "entre 7,5 y 8 por ciento", pero remarcó que el Gobierno la va a poner "por debajo de los 8 puntos".



"La inflación va a dar entre 7,5 y 8 por ciento, pero la van a dejar abajo de 8. Atención con los alimentos, que van a dar dos dígitos de inflación", advirtió Redrado en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).



Asimismo, rechazó dolarizar la economía como plantea el precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei.



"Ni dolarización ni control de precios", sintetizó el l secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad.



El también economista sostuvo que "el Gobierno no tiene una política antiinflacionaria" y en cambio adoptó "mediadas sueltas que fracasaron".



"Tenemos a la hiperinflacion a la vuelta de la esquina", consideró el funcionario porteño.



En relación al informe que dio a conocer el Banco Mundial y en el que la Argentina se ubica segunda entre los países con mayor inflación de alimentos, con un 107% anual, Redrado lo atribuyó al "desorden económico" que existe.



Argentina se ubica detrás de El Líbano y por delante de Zimbabwe, Irán, Turquía, Egipto, Surinam, Ruanda, Laos y Ghana.



"Esos países tienen un desorden político y nosotros tenemos un desorden en la política monetaria, una política fiscal sin rumbo y a los tumbos, con problemas en la política de ingresos y salariales", evaluó.



El funcionario porteño explicó que "para derrotar a la inflación se necesitan tres medidas: emisión cero de pesos con un Banco Central independiente, déficit cero y tipo de cambio único".



"Si no tenemos esto, vamos a seguir entre los países de arriba. La Argentina necesita un plan de estabilización y crecimiento. Un programa integral a nivel nacional, como el que propone Horacio (Rodríguez Larreta, precandidato a presidente de Juntos por el Cambio), que ataque los problemas fiscales y monetarios y que ponga en marcha los motores de crecimiento", aseguró.



Además, consideró: "Ni dolarización ni control de precios. Se necesita un programa económico responsable. Me parece útil debatir y por eso hay que plantearse si la dolarización nos si resuelve los problemas de la Argentina".



"Gastamos más de lo que ingresa. Si no hay un programa fiscal de reordenamiento, de achicamiento en la política, con emisión y déficit cero y tipo de cambio único, no se soluciona la inflación", evaluó.



Afirmó que "el próximo gobierno tiene que tomar el toro por las astas, plantear la realidad y al Congreso plantearle las leyes que se necesitan".



"El problema acá no es de un equipo económico, sino de un Gobierno que fracasó", indicó Redrado, al tiempo que agregó: "El sector privado nos pide previsibilidad y estabilidad en las políticas cambiarias. No puede haber 15 tipos de cambio".



En ese sentido, sostuvo que "se necesita un gobierno firme, con plan, con un equipo, con leyes" y criticó la gestión de Alberto Fernández al señalar que "prefiere empujar la pelota hacia adelante y barrer la basura debajo de la alfombra".



Por último, rechazó la posibilidad de cambiar la moneda como lo hizo Domingo Cavallo, ministro de Economía, durante el primer gobierno de Carlos Menem.



"No creo que sea necesario cambiar la moneda. Tenemos que tener una independencia del Banco Central que quite la posibilidad de emitir papeles de colores", concluyó.