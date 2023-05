El precio de la soja subió $2.000 y cerró a $107.000 la tonelada en Rosario

El precio de la soja disponible y para fijaciones de mercadería subió $2.000 hasta los $ 107.000 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).Esta mejora se dio en el marco de la vigencia de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero, del girasol, cebada forrajera y sorgo.En el caso del girasol, la tonelada se negoció a $95.000 la tonelada, mientras que por el sorgo y la cebada no se registraron ofertas.Por su parte, el maíz con descarga inmediata cerró sin cambios a US$ 210 la tonelada, mientras que el contrato de para las últimas semanas de mayo se ubicó en US$ 200.En cuanto al cereal de cosecha tardía, la posición junio se sostuvo en US$ 200, julio en US$ 190 y agosto en US$ 185.Por último, la oferta por trigo con descarga inmediata subió US$ 10 y cerró US$ 290 la tonelada, mientras que la entrega pactada para diciembre próximo y febrero 2024 se ubicó en US$ 235. Fuente: (Télam)